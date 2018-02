Kažimír: Pre investorov prestávame byť krajinou lacnej pracovnej sily

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír počas tlačovej konferencie k novej makroekonomickej prognóze Slovenska, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financii SR v Bratislave 5. februára 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. februára (TASR) - Niektorí zahraniční investori si začínajú uvedomovať, že Slovensko nie je krajinou s lacnou pracovnou silou. Uviedol to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii počas predstavovania makroekonomickej prognózy slovenskej ekonomiky.Koncom januára tohto roka sa objavili informácie, že juhokórejská spoločnosť Samsung plánuje presunúť svoju výrobu z Voderád do Galanty. Špekulovalo sa však aj o zrušení samotnej výroby.priblížil Kažimír. Podľa jeho slov to však nie je problém len Slovenska.podotkol Kažimír.Ani podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nemôže byť založený hospodársky rast na lacnej pracovnej sile.doplnil premiér. Opäť pritom zopakoval snahy vlády zvýšiť minimálnu mzdu nad 500 eur od budúceho roka.uviedol Fico.Rozhodnutie, ktoré urobí Samsung, by však nemalo mať zásadný vplyv na slovenské hospodárstvo.vysvetlil zastupujúci riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) Peter Harvan.