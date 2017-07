Kažimír sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii v Dubrovníku

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 11. júla (TASR) - Vplyv členstva Slovenska v EÚ a v eurozóne na tempo reforiem či aké reformy sú potrebné, ako ich nastaviť a implementovať - to boli niektoré z tém, ktorým sa na medzinárodnej konferencii v Dubrovníku venoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).Diskutovalo sa tiež o tom, ako posilniť budovanie inštitúcií a ako prispieť k zlepšovaniu a zefektívňovaniu fungovania verejnej správy. Konferencia niesla názova konala sa pod záštitou Národnej banky Chorvátska a Medzinárodného menového fondu.Podľa tlačového odboru rezortu financií sa na konferencii zúčastnili aj vicepremiérka Chorvátska Martina Daličová, profesorka Hertie School of Governance Alina Mungiu-Pippidiová, hlavný ekonóm Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) Sergej Gurjev a profesor Columbia University and Center on Global Economic Governance Jan Švejnar.