KAŽIMÍR: Štát pomôže ovocinárom postihnutým mrazmi sumou 3,5 mil. eur

Na snímke predseda Ovocinárskej únie Slovenskej republiky Marián Varga (vľavo), ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (uprostred) a minister financií SR Peter Kažimír počas brífingu v Bratislave 23. decembra 2016. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Štát pomôže ovocinárom postihnutým jarnými mrazmi sumou 3,5 milióna eur, z toho 2,5 milióna eur pôjde z rezortu financií a 1 milión eur z rezortu pôdohospodárstva. Oznámil to dnes na brífingu šéf Ministerstva financií (MF) SR Peter Kažimír (Smer-SD), za účasti šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (nominantka SNS) a predsedu Ovocinárskej únie SR Mariána Vargu.priblížil Kažimír.Približne 1 milión eur zo spomínanej sumy podľa neho pochádza z ušetrených prostriedkov na MPRV.povedal minister financií SR.Agrorezort bude podľa Matečnej od ovocinárov zbierať údaje do registra ovocných sadov.spresnila agroministerka.Podľa Vargu mrazy slovenským ovocinárom spôsobili škody vo výške asi 16 miliónov eur.doplnil Varga.Podľa MPRV aktualizáciu registra ovocných sadov vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP). Od poškodených ovocinárov získava informácie o sadoch, pestovateľoch, plochách ovocných sadov, aj ich technologickom stave. Dotazníky ústav zasiela ovocinárom evidovaným v Registri ovocných sadov, plniacim si oznamovaciu povinnosť voči ÚKSÚP, ktorých priemerná produkcia daného ovocia v sade za roky 2013 až 2015 dosiahla v tonách na hektár (ha) viac ako 30 % priemeru konkrétneho druhu ovocia v sade za roky 2013 až 2015. V roku 2016 mrazy výrazne ovplyvnili 158 pestovateľov a 2800 ha sadov.Mrazy zasiahli jablone, hrušky, broskyne, marhule, slivky, čerešne a jahody. Odhady agrorezortu ukazujú, že u najpestovanejších druhov ovocia klesla úroda na hektár medziročne u hrušiek o 40 % a u jabĺk dokonca o viac ako polovicu.Matečná na brífingu v ovocných sadoch v Dunajskej Lužnej 3. mája 2016 informovala, žepriblížila.Matečná začiatkom mája 2016 poznamenala, že v budúcnosti by sa poskytovanie podpory pri podobných udalostiach, ako sú mrazy, mohlo vyplácať aj z tzv. rizikového fondu.