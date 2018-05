KB Košice už nebude hrať v Eurovia Slovenskej basketbalovej lige

Na snímke zľava Igor Marič (Košice) a Justin Jackson (Komárno) v zápase 36. kola Eurovia SBL v basketbale mužov medzi KB Košice - MBK Rieker Com-therm Komárno 17. marca 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke zľava Igor Marič (Košice) a Justin Jackson (Komárno) v zápase 36. kola Eurovia SBL v basketbale mužov medzi KB Košice - MBK Rieker Com-therm Komárno 17. marca 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 14. mája - Družstvo mužov KB Košice už nebude pôsobiť v Eurovia Slovenskej basketbalovej lige. O odchode z najvyššej súťaže informoval prezident klubu František Sabol v pondelok, deň po prehratom finále play off. Košičania prehrali v piatom stretnutí na palubovke Levíc 66:81 a v sérii 1:4 na zápasy.Po ženách Good Angels Košice príde metropola východu aj o profesionálny mužský basketbal. "V prvom rade by som rád poblahoželal mužstvu a divákom Levíc k zisku majstrovského titulu. Objektívne si to zaslúžili. Podľa mňa rozhodujúcim faktorom boli zahraniční hráči. V družstve Levíc hrali veľmi dobre, v našom poväčšine nie. Moje osobné najväčšie finálové sklamanie sa volá Svetozár Stamenkovič," uviedol Sabol vracajúc sa k finálovej sérii: "Družstvo mužov KB Košice v basketbalovej lige mužov končí. Nie je to reakcia na neúspech vo finále. Toto rozhodnutie sa rodilo dlho a veľmi ťažko. Umocnilo to veľmi medializované semifinále, často s neobjektívnymi vyjadreniami a článkami na našu adresu. V tomto čase počas prebiehajúceho piateho a šiesteho zápasu som bol pracovne v zahraničí, ťažko sa to čítalo. Poslednou a definitívnou bodkou bola 'krádež' nášho víťazstva v prvom domácom finálovom zápase pánmi rozhodcami, ktorí sa v závere tohto stretnutia vysmiali priamo do tvárí nám všetkým v košickej aréne. Po tomto zápase sme sa s hlavným sponzorom zhodli, že nemá význam ďalej pokračovať. Mám za to, že diváci nechodia na basketbal kvôli rozhodcom. Za stavu 1:1 v sérii som to oznámil trénerom, nie hráčom. Chceli sme vyhrať finále."Hlavný motív jeho rozhodnutia však bol rovnaký, aký prezentoval generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský. "Jednoznačne najdôležitejšou skutočnosťou nášho ťažkého rozhodnutia je aplikácia Zákona o športe v praxi. Vždy som sa snažil konať zodpovedne, v novovzniknutých podmienkach by som bol nezodpovedným človekom a podpísať hráčske zmluvy nekrytými financiami, ktorých je potrebné mať oveľa viac, by bolo nekorektné. Náklady na odvody z miezd u hráčov stúpnu o viac ako 50 percent. Nevieme to realizovať. Priemerné mužstvo skladať nebudeme, je to proti mojej životnej filozofii. Času na diskusiu, korekciu, úpravu, prípadne zmenu v zákone bolo dosť. K realizácii nejakých zmien doteraz nedošlo," pokračoval Sabol na klubovej stránke.KB Košice má za sebou tri sezóny existencie. Ročník 2017/2018 síce priniesol najväčší úspech v podobe striebornej medaily, zároveň však bol labutia pieseň mladého klubu: "Ďalšou skutočnosťou bolo, že úspešná značka KB Košice mnohým ľuďom, nielen v basketbalovej obci, prekážala. Pár ľuďom sa podarilo za tri roky v lige vybudovať značku KB, ktorá, myslím si, vzbudzovala v slovenskom basketbale náležitý rešpekt."Sabolov tím viedol vo finále 1:0 na zápasy, ďalšie štyri stretnutia však prehral. Tri z nich po dramatickom priebehu. V pamäti prezidenta klubu asi najviac zostane duel číslo dva, po ktorom Levice vyrovnali sériu na 1:1:"V prvom domácom zápase nám rozhodcovia zobrali väčšiu šancu pobiť sa o majstrovský titul. Záver zápasu nebudem komentovať, náš tréner sa vyjadril, s jeho výrokmi som bol absolútne stotožnený. Reakciou boli pokuty a jeho nevyhnutné verejné ospravedlnenie (inak by nemohol viesť ďalšie stretnutia). Ale potichu prišla aj reakcia z druhej strany, všetci traja arbitri si už finále nezapískali. Za zamyslenie stojí aj skutočnosť, že pri plánovaní najdôležitejšej časti sezóny - play off, kde sú predpokladané aj vyrovnané série, musia hráči postupujúceho tímu hrať aj 4 zápasy za 7 dní. Nekompetentné a smutné."V závere svojho vyjadrenia sa Sabol poďakoval sponzorom a zaželal slovenskému basketbalu úspešné časy: "Ďakujem všetkým sponzorom za ich šľachetné veľké srdcia, dnes je veľmi náročné sponzorovať šport na Slovensku. Ďakujem Košičanom, že si našli čas a zaplnili nie raz celú arénu. Som šťastný, že som si pri basketbale obnovil staré priateľstvá a našiel som nových priateľov, je to viac ako radosť z víťazstiev a plných hál. Trénerom a hráčom prajem profesionálny, ako aj ľudský úspech, boli súčasťou nášho života. Priaznivcom KB Košice sa ospravedlňujem, dôvody som jasne popísal. Prajem basketbalovej lige mužov kvalitné stretnutia, manažmentom klubov veľa síl pri získavaní finančných zdrojov a slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácii nejaký úspech, na ktorý už všetci veľmi dlho čakáme."