Kde skončia poškodené obrazy z depozitára v Devínskej N. Vsi?

Ilustračná snímka Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) – Obrazy, ktoré sú v dôsledku nevyhovujúcich podmienok v depozitári v Devínskej Novej Vsi napadnuté plesňou, budú po ošetrení umiestnené v dočasnom depozitári, vytvorenom na prízemí Pálffyho paláca v Bratislave. TASR to potvrdila zástupkyňa riaditeľa Galérie mesta Bratislavy (GMB) Zuzana Jakabová.informovala.uviedla.V súčasnom depozitári v Devínskej Novej Vsi je približne 7000 obrazových diel. Ich poškodenie spôsobuje nadmerná vlhkosť i kolísanie teploty v priestoroch depozitára. Zámerom galérie je preto skontrolovať a premiestniť všetky obrazy, teda aj tie, na ktorých poškodenie nie je viditeľné.pripomenula Jakabová.Miesto dočasného depozitu by mali tvoriť priestory celého prízemia Pálffyho paláca, čiastočne to obmedzí výstavnú plochu v paláci.O tom, kde by podľa rozhodnutia mestskej komisie kultúry a ochrany historických pamiatok mal vzniknúť nový depozitár zbierkových predmetov, poskytujúci priestor pre diela galérie, ale aj Múzea mesta Bratislavy a sčasti i Archívu mesta Bratislavy bude reč v relácii internetovej spravodajskej televízie Tablet.TV. V diskusii, sprístupnenej v pondelok (12.6.) predpoludním, budú hosťami poslankyne bratislavského mestského zastupiteľstva Katarína Šimončičová (Bratislavský klub) a Lucia Štasselová (nezaradená).