Kde vziať peniaze na športové sny?

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (OTS) - Zákon o športe vznikal ako nový nástroj efektívnejšieho riadenia a podpory športu. Ako ukázala prax, okrem pozitív priniesol aj množstvo otázok a výziev. V praxi ovplyvňuje riadenie klubov, športových zväzov aj organizáciu športových podujatí.O tom, čo upravená legislatíva priniesla v realite, ako športovci zvládli implementáciu zákona, aké sú ďalšie plány a na čo všetko sa ešte musia pripraviť, sa bude hovoriť v úvodnom paneli, do ktorého prijali pozvaniez ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, šéf atletického zväzu, odborný garant zákona o športea advokátZákon o športe bude témou aj v ďalšej časti dopoludňajšieho programu, v ktorej vystúpi hlavná kontrolórka športu. Priblíži pojem štatút prijímateľa verejných prostriedkov, ktorý je kľúčový z pohľadu financovania športu zo štátneho rozpočtu.z Deloitte nadviaže tipmi pre športovcov a manažérov týkajúcimi sa daní a odvodov v kontexte novej legislatívy.Na Športovom manažmente vystúpi aj úspešný hokejový tréner, ktorý slovenskú reprezentáciu priviedol k zlatým medailám na MS v roku 2002. Momentálne sa na hokejovom zväze venuje projektu Profil hráča 21. storočia, ktorého cieľom je zefektívniť výchovu mládeže a vrátiť slovenský hokej na miesta, kam patrí.O svoje bohaté skúsenosti sa podelí aj výkonný riaditeľ košického Medzinárodného maratónu mieru, ktorý priblíži, ako sa v slovenských podmienkach organizuje svetové podujatie a prečo mu nestačí iba tradícia a dobré meno.O päťročnom pôsobení hokejového Slovana v KHL bude hovoriť generálny manažér klubu. Čo slovenskému klubu prináša účasť medzi ruskými gigantmi a kde na to vziať? O tom, ako sa získavajú sponzori a ako si vďaka tomu možno plniť športové sny, bude hovoriť aj ďalší úspešný slovenský športovec, ktorý sa na motocykli zúčastnil desaťkrát prestížnej Rely Dakar.Jednou z tém Športového manažmentu bude aj marketing najvyššej domácej futbalovej súťaže, ktorá sa v posledných rokoch snaží o priazeň u partnerov i divákov množstvom projektov. Predstavitelia Únie ligových klubovporozprávajú, ktoré z nich majú priaznivý efekt a kadiaľ, naopak, cesta nevedie.Samostatný blok bude na konferencii venovaný športovému marketingu. O tom, ako ho zmenila digitálna transformácia, bude hovoriť skúsená česká odborníčka Jana Nová.Konzultant v športovom marketingusa zameria na konkrétny kroky, ktoré v športe môžu viesť k biznisovému úspechu. Ani víťazstvá a medaily totiž neznamenajú automaticky záujem partnerov, treba sa oň pričiniť aj inak.Že spolupráca značky a športovca môže byť dlhotrvajúca a prospešná pre obe strany, dokumentuje aj spojenie úspešnej slovenskej lyžiarkya UNIQA poisťovne. Jej marketingová riaditeľapriblíži, ako táto spolupráca funguje a ako z nej profituje samotná značka, ktorá sa rozhodla pre podporu športovca.Spojenie športu a biznisu môže byť lákadlom aj po úspešnej kariére. Dôkazom je bývalý úspešný slovenský reprezentant v cestnej cyklistike. Po konci v cyklistickom sedle si dlhú prestávku nedal – pustil sa do budovania vlastného podnikania a dnes sa jeho značka cyklistického oblečenia predáva do celého sveta.Odborným garantom podujatia Športový manažment je týždenník TREND. Konferencia sa uskutoční 21. septembra 2017 v x-bionic sphere v Šamoríne. Aktuálny program a registrácia účastníkov na podujatie sú dostupné na odkaze www.TREND.sk/sport