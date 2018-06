KDH: Bratislavu dokáže dať do poriadku asi už len žena

Na snímke kandidátka na primátorku mesta Bratislava Caroline Líšková počas tlačovej konferencie Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) 4. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) – Komunálne voľby v Bratislave budú podľa predsedu KDH Alojza Hlinu o súboji oligarchických titanov, ktorých dokáže poraziť len silný príbeh. Ten podľa neho ponúka ich kandidátka na primátorku hlavného mesta Caroline Líšková. Hlina je presvedčený, že sa môže stať fenoménom tohtoročných komunálnych volieb.Bratislava by mala byť podľa lídra KDH jedna bohatá metropola na Dunaji, je však jej chudobným príbuzným.povedal Hlina. Ich kandidátka podľa jeho slov ponúka Bratislave manažérske skúsenosti a úprimný záujem spraviť z hlavného mesta fungujúcu metropolu.Líšková je rodená Bratislavčanka, v KDH je sedem rokov a väčšinu svojho profesijného života pôsobila ako manažérka. Bratislava podľa nej potrebuje manažérku s ekonomickým vzdelaním, ktorá sa obklopí odborníkmi.priblížila. Za svoje priority považuje postavenie nájomných bytov, riešenie dopravy a parkovania, náhradného nájomného bývania, efektívne nastavenie fungovania mestských podnikov či založenie mestského podniku, ktorý zastreší údržbu a čistotu v Bratislave.Kandidátka spúšťa mobilnú aplikáciu a webstránku Fungujúca Bratislava, kde môžu ľudia nahlasovať, čo sa im momentálne v meste nepáči, čo treba zmeniť a čo im chýba.podotkla Líšková. Aj napriek nedostatku skúseností v komunálnej politike a nedohode opozičných strán verí vo svoje víťazstvo.skonštatovala. KDH deklaruje, že do poslednej chvíle malo snahu vytvoriť s ostatnými opozičnými stranami dohodu o spoločnom postupe v komunálnych voľbách v Bratislave.Kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách okrem Líškovej zatiaľ ohlásil architekt a hudobník Matúš Vallo. Taktiež starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, ktorý má podporu opozičných OĽaNO, SaS a Sme rodina i bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. O post primátora hlavného mesta zvažuje zabojovať starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, rozmýšľa tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa podľa vlastných slov ešte nezaoberá svojou kandidatúrou.