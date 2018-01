KDH hľadá prezidentského kandidáta, spomína M. Čaučíka a M. Mikolášika

Miroslav Mikolášik, archívna snímka. Foto: Archív MM/Michaela Vojčáková Foto: Archív MM/Michaela Vojčáková

Bratislava 29. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) hľadá vlastného prezidentského kandidáta. Spomínajú sa mená Marián Čaučík a Miroslav Mikolášik. TASR to potvrdil hovorca hnutia Stano Župa. Čaučík je riaditeľ Dobrej noviny, ktorý tento rok dostal od prezidenta SR Andreja Kisku štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR. Mikolášik je europoslanec za KDH.uviedol pre TASR Župa. KDH predpokladá, že prezident Kiska už nebude kandidovať.doplnil Župa.Prezidentské voľby budú v roku 2019. Do boja sa už prihlásil prvý uchádzač Radovan Znášik. Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nepovedal, či sa pokúsi post obhájiť. Rozhodnutie oznámi najneskôr do septembra.Premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý v posledných voľbách kandidoval a prehral v druhom kole s Kiskom, vyhlásil, že kandidovať už nebude. V Smere-SD sa ako možní kandidáti spomínali minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý vedie Valné zhromaždenie OSN, a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.Lajčák oznámil, že kandidovať nebude, chce zostať pri zahraničnej politike. Šefčovič pre TASR nedávno uviedol, že o kandidatúre zatiaľ neuvažoval. Svoju úlohu vidí skôr v snahe zvýšiť volebnú účasť na ďalších eurovoľbách, aby nesilneli extrémistické a protieurópske strany. V Smere-SD je aj názor, že by sa strana mala usilovať o spoločného koaličného kandidáta.SNS už avizovala, že chce mať vlastného kandidáta. Predseda SNS Andrej Danko nechcel byť zatiaľ konkrétny.povedal ešte v decembri. Pre vlastného kandidáta sa rozhodol aj Most-Híd. O menách však ešte tiež nehovorí.Opozícia tiež spomínala možnosť mať spoločného kandidáta. Líder OĽaNO Igor Matovič potvrdil, že nejaké rokovania už prebiehajú, ale o menách hovoriť zatiaľ nechcel.