KDH má trochu problém so spoluprácou s SMK, I. Matovič s nimi počíta

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 30. apríla (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má trochu problém s prípadnou spoluprácou so Stranou maďarskej komunity (SMK).povedal pre TASR predseda hnutia Alojz Hlina. Líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič s SMK počíta.O možnej spolupráci sa aktuálne hovorí v súvislosti s jesennými voľbami do vyšších územných celkov (VÚC). SaS a OĽaNO-NOVA sa dohodli na spoločnom postupe a nevylúčili spoluprácu ani s ďalšími stranami, ktoré to myslia so Slovenskom úprimne. Spomínali KDH aj SMK.Hlina potvrdil záujem o spoluprácu s SaS a OĽaNO-NOVA. Nie je si istý, či sa strany dohodnú aj s SMK, hoci to nevylučuje. Poukázal napríklad na Trnavský kraj, kde chce údajne SMK nominovať bývalého predsedu strany Józsefa Berényiho a OĽaNO-NOVA tam chce svojho Jozefa Viskupiča.poznamenal.Matovič hovorí, že s SMK počíta.povedal pre TASR Matovič, ktorý tak reagoval aj na to, že sa SMK s Mostom-Híd nedohodli na spolupráci.napísal pred pár dňami Matovič na sociálnej sieti Facebook.SMK pre TASR uviedla, že momentálne nerokuje o spolupráci s nikým.doplnila hovorkyňa SMK Helena Fialová.