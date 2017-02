KDH na Námestí SNP v Bratislave radí, ako sa brániť voči nebankovkám

Alojz Hlina, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. februára (TASR) – Nebankové spoločnosti sa naďalej vysmievajú ľuďom a tí sa voči ich úžerníckym praktikám nemôžu brániť. Poukázalo na to mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré vyzvalo vládu, aby napravila chyby spôsobené zmenou legislatívy. V centre Bratislavy bude zároveň dva dni radiť ľuďom, ako majú v takýchto prípadoch postupovať.Predseda KDH Alojz Hlina víta dnešné rozhodnutie vlády, že každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, si bude mať právo ponechať sumu 10.000 eur. Tá bude predstavovať takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ide o nariadenie pripravené ministerstvom spravodlivosti.Upozornil však na to, že väčšina z týchto ľudí sa stala finančnými otrokmi nebankovky a štát dovolil, aby prišli o všetko.uviedol Hlina na dnešnom brífingu na Námestí SNP v Bratislave.Dodal, že vláda dokonca urobila aj to, čo možno nechcela. Rezort spravodlivosti totiž podľa neho novelou civilného sporového poriadku z júla minulého roka odoprel spotrebiteľovi možnosť brániť sa na súde v konaní o určení neplatnosti zmluvy. Ministerku Luciu Žitňanskú (Most-Híd) preto vyzval, aby predložila opravu tejto právnej normy.vysvetlil Hlina.Zároveň poukázal na inštitút konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach. Ten platí od prijatia rovnakej novely v júli 2016 a šéf kresťanských demokratov ho označil za veľmi silný a pozitívny. Ak sa poverená právnická osoba alebo orgán dozoru, ktorým je Národná banka Slovenska (NBS), obráti na súd s typovou zmluvou nebankovky a ten ju určí za neplatnú, rozhodnutie bude záväzné pre všetky podobné prípady.zdôraznil Hlina. Zaujíma ho preto, či už niekto v tejto veci konal a s akým výsledkom.Štát by mal podľa KDH vyzvať ľudí, aby neplatili úžernícke úroky. Hnutie na bratislavskom Námestí SNP postavilo improvizovaný kontajner, v ktorom bude dnes a vo štvrtok (16.2.) poskytovať okoloidúcim ľuďom základné právne poradenstvo o tom, ako sa môžu brániť. Ak sa mu „protiúžernícka poradňa“ osvedčí, nevylučuje, že s ňou pôjde aj do regiónov, kde sú s nebankovkami ešte väčšie problémy.