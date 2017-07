KDH: Návrh Jahnátka za predsedu ÚRSO je výsmechom nezávislosti úradu

Na archívnej snímke Ľubomír Jahnátek. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 1. júla (TASR) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje výber Ľubomíra Jahnátka za kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) za výsmech nezávislosti tejto inštitúcie. Píše sa to v stanovisku KDH, ktoré TASR poskytol hovorca hnutia Stano Župa.povedal podpredseda KDH Pavol Zajac.Dodal, že táto jeho politická aj profesionálna kariéra a prepojenie so stranou Smer-SD i oligarchom Širokým ho diskvalifikuje viesť nezávislý úrad, akým by ÚRSO malo byť. Podľa Zajaca bude Jahnátek ďalším politickým nominantom Roberta Fica a strany Smer-SD. KDH preto vyzýva vládu, aby nevymenovala Jahnátka za predsedu ÚRSO, ale aby transparentne vybrala skutočne nezávislého odborníka.Bývalý dvojnásobný minister a v súčasnosti poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Jahnátek je podľa premiéra Fica (Smer-SD) najlepší kandidát na predsedu ÚRSO.Ako v piatok (30.6.) povedal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo, verí, že budúci týždeň bude Jahnátek vládou do tejto funkcie vymenovaný, keďže vo výberovom konaní nemal konkurenciu.vyhlásil Fico.Výberová komisia Ministerstva hospodárstva (MH) SR označila v stredu (28.6.) Jahnátka, ktorého nominovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), za najlepšieho spomedzi štyroch prihlásených kandidátov na post šéfa ÚRSO. Opozícia tento výber kritizuje, nominácia dlhoročného politika podľa jej predstaviteľov ohrozuje nezávislosť regulačného úradu.