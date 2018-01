KDH: Návrhy na zmeny v stavebnom sporení sú nezmyselné

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. januára (TASR) - Návrhy na zmeny v stavebnom sporení sú nezmyselné. Myslí si to člen predsedníctva mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a europoslanec Ivan Štefanec. Vláda podľa neho zhoršuje situáciu osobitne ľuďom, ktorí si chcú založiť rodinu a hľadajú si bývanie.uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Štefanec. Kritizoval napríklad návrh, aby občan s hrubým mesačným zárobkom nad 1300 eur nemal nárok na štátnu podporu. Poukázal, že v Bratislavskom kraji je to priemerný príjem.Za nezmyselné považuje aj obmedzenie štátnej prémie pre ľudí, ktorí nedosiahnu 18 rokov. K využitiu úspor po šiestich rokoch sporenia bez dokladovania povedal, aby sa táto doba predĺžila.Podľa podpredsedu Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS) Miroslava Draguna by malo dôjsť k stiahnutiu návrhu zmien v stavebnom sporení a vláda by mala začať radšej riešiť nájomné byty pre mladých.Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje viaceré zmeny v stavebnom sporení. Odôvodňuje ich tým, že chce prispieť k zvýšeniu adresnosti, ako aj efektívnosti poskytovania štátnej podpory. V budúcnosti by sa tak podľa rezortu nemalo stávať, že dôjde k rozloženiu ročných vkladov na viaceré zmluvy, čím môžu výhody štátnej podpory stavebného sporenia špekulatívne využívať aj osoby s vyššími príjmami tak, ako je to možné v súčasnosti.Rovnako by sa mali podľa MF prostriedky zo stavebného sporenia zvýhodnené štátnou prémiou využívať iba na stavebné účely. Rezort zároveň odmieta tvrdenia sporiteľní, že štát nechce pomôcť deťom a mladým s bývaním.dodalo ministerstvo vo svojom stanovisku.