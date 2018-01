KDH: O zmene pohlavia V SR má rozhodovať matrikárka, treba to zmeniť

Predseda KDH Alojz Hlina Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) - Kresťanskí demokrati vyzývajú ministerstvá vnútra a zdravotníctva, aby upravili situáciu okolo zmeny pohlavia osôb. Podľa zmenenej vyhlášky totiž po novom o zmene pohlavia rozhoduje matrikárka, kým v iných európskych krajinách súd. Upozornil na to predseda KDH Alojz Hlina na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.Vyhlášku podľa jeho slov upravilo ministerstvo vnútra.poznamenal Hlina.Posudzovanie má prebiehať podľa podkladov.vysvetlil Hlina. Pokiaľ by ministerstvo vnútra tvrdilo, že to nie je pravda a že treba doložiť zdravotný posudok, Hlina pripomenul, že neexistuje žiadny predpis, ktorý by to upravoval.Hlina na tlačovej konferencii opísal hypotetickú situáciu, ktorá by mohla vzniknúť. Hovoril o dvoch mužoch, z ktorých jeden sa rozhodne stať ženou, na základe verejného vyhlásenia to zapíšu, títo dvaja sa vezmú, muž, ktorý chcel byť ženou, si to rozmyslí a nestane sa ňou, ale manželstvo zostane.Šéf KDH žiada ministerstvá vnútra a zdravotníctva, aby vyhlášku upravili.poznamenal.