KDH: Obmedzenie predaja cez sviatky zablokuje možnosť zatvoriť obchody

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Návrh na zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, teda 15,5 dní v roku, považuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) za polovičné riešenie. Na jednej strane je to podľa predsedu hnutia Alojza Hlinu dobrá správa, že predavačkám pribudne pár dní voľna. Na druhej strane je to však podľa neho zlá správa, lebo týmto krokom" opísal Hlina na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Návrh na zatvorenie obchodov počas sviatkov tak podľa neho zablokuje snahu o zatvorenie obchodov počas nedieľ.dodal Hlina.Zároveň bude podľa člena predsedníctva KDH Andreja Klapicu ťažké urobiť krok späť, aby sa štátne sviatky opäť stali dňami, kedy nie je povinné mať zatvorené obchody, aby sa následne mohli zatvoriť obchody počas nedieľ.uviedol Klapica.Návrh na zatvorenie obchodov počas všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, teda celkovo 15,5 dní do roka, odsúhlasili v pondelok 9. januára na rokovaní tripartity predstavitelia vlády, odborov a zamestnávateľov. So zámerom prišli koaliční poslanci Ján Podmanický a Marián Kéry (obaja Smer-SD).Zmeny by sa nemali dotknúť živnostníkov, čerpacích staníc či hotelov. Novela by mala byť predložená na februárovú schôdzu parlamentu a jej platnosť sa navrhuje od 1. mája tohto roka. Ak sviatok pripadne na nedeľu, tak sa bude aj na tento deň vzťahovať obmedzenie.