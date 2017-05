KDH odmieta návrh maltského predsedníctva v otázke migračných kvót

Na snímke Ivan Štefanec. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 2. mája (TASR) – Návrh maltského predsedníctva v otázke migračných kvót považuje mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) za nebezpečný a rozdeľujúci Európsku úniu. Na tlačovej konferencii to dnes vyhlásil europoslanec za túto stranu Ivan Štefanec.Malta, ktorá je v čele rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ navrhla, aby vlády členských štátov mohli získať po dobu piatich rokov až 60.000 eur za každého žiadateľa o azyl, ktorého prijmú nad už stanovené kvóty. Krajiny, ktoré prijmú menej migrantov, ako im určujú kvóty, by zaplatili rovnakú sumu za každého zamietnutého žiadateľa o azyl.uviedol Štefanec, ktorý sa obáva, že návrh bude rozdeľovať Úniu.zdôraznil europoslanec.Zahraničný tajomník KDH Marek Degro vysvetlil, že pre ich hnutie je maltský návrh neprijateľný aj z etického hľadiska, keď sa snaží vyčísliť finančnú hodnotu migranta.povedal.Predstavitelia KDH vyzvali slovenskú vládu, osobitne ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby na ministerskej rade 18. mája návrh v mene Slovenska odmietol.ozrejmil Ivan Štefanec.Dokument maltského predsedníctva v snahe obísť politické obavy z prijímania neobmedzeného počtu migrantov navrhuje určiť celkový strop pre celú EÚ, napríklad 200.000 žiadostí o azyl za jeden kalendárny rok. Malta navrhuje, aby členské štáty EÚ, ktoré sa zaviazali ku konkrétnym kvótam, povinne prijali aspoň polovicu zo svojho podielu migrantov a za druhú polovicu poskytli pomoc vo forme hotovosti alebo vyškoleného personálu na preverovanie prisťahovalcov v kontaktných hraničných štátoch.V snahe byť ústretové voči krajinám zo strednej a východnej Európy, ktoré sa najviac bránia systému kvót, maltské predsedníctvo navrhlo trojročné obdobie na postupné prijímanie nových pravidiel. Navrhovaná suma 60.000 eur je menšia, ako v roku 2016 navrhla Európska komisia, ktorá prežiadala finančné pokuty vo výške 250.000 eur za každého zamietnutého žiadateľa o azyl.Krajinám EÚ sa v rámci schémy dohodnutej v roku 2015 nepodarilo prerozdeliť 160.000 migrantov z územia Grécka a Talianska. Doteraz bolo úspešne relokovaných len okolo 17.000 žiadateľov o azyl. Platnosť tohto systému oficiálne skončí v septembri, aj preto lídri viacerých krajín EÚ vyvíjajú tlak dosiahnutie novej dohody o relokáciách, už do polovice tohto roka, do konca maltského predsedníctva.