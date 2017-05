KDH: Odvolaním O. Krajňáka chce Smer ovplyvniť voľby v Česku

Na archívnej snímke predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. mája (TASR) - Strana Smer-SD chce odvolaním Ondreja Krajňáka z čela Ústavu pamäti národa (ÚPN) ovplyvniť výsledok októbrových parlamentných volieb v Českej republike. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina s tým, že v pozadí ide o očistenie mena českého politika slovenského pôvodu Andreja Babiša, ktorého ÚPN označil za agenta ŠtB.ÚPN sa po verdikte Najvyššieho súdu SR, že Babiš agentom nebol, obrátil na Ústavný súd SR. Hlina sa domnieva, že po odvolaní Krajňáka môže byť podnet na ústavný súd stiahnutý.konštatoval Hlina.Šéf kresťanských demokratov zdôraznil, že zákon o ÚPN doteraz nikomu neprekážal.povedal.Podľa jeho slov zdôvodňovať zmenu zákona aj tým, že sú na pracovisku zlé vzťahy, je smiešne.myslí si Hlina.Členka predsedníctva KDH Miroslava Szitová preto vyzvala koalíciu, aby tento zákon stiahla a aby takúto zmenu nerobila počas funkčného obdobia Ondreja Krajňáka. Ak to koalícia neurobí, Hlina apeluje na prezidenta SR Andreja Kisku, aby právnu normu nepodpísal.dodal.Novelu zákona o ÚPN predložili poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková (Smer-SD), Edita Pfundtner (Most-Híd) a Martina Šimkovičová (nezaradená). Tvrdia, že súčasný model riadenia ústavu jednou osobou, ktorá podlieha iba formálnej kontrole ústavných inštitúcií, je neefektívny a neopodstatnený. Podľa právnej normy súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončí 15. októbra 2017. Ostane členom správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený. Štatutárom má byť po novom správna rada ako kolektívny orgán.Ústav v reakcii uviedol, že novela a jej zdôvodnenie sú účelové a zavádzajúce. "Prioritou návrhu je čo najskôr odvolať súčasného predsedu Správnej rady Ondreja Krajňáka, ktorý si dôsledne plnil úlohy vyplývajúce zo zákona. Snaha o jeho odvolanie prichádza v čase, keď ÚPN po rokoch stagnácie získal rešpekt a uznanie nielen doma, ale aj za hranicami našej vlasti," odkázal v stanovisku ústav.