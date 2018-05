KDH podporuje protesty farmárov, vyzvalo G. Matečnú na odstúpenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. mája (TASR) – Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje protesty slovenských farmárov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásili jeho predstavitelia. Zároveň vyzvali na odchod ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS), ktorá by tým mala prebrať zodpovednosť aj za svoje minulé pôsobenie v čele Slovenského pozemkového fondu (SPF).skonštatoval predseda hnutia Alojz Hlina.Situácia v poľnohospodárstve je podľa neho vtedy zlá,domnieva sa Hlina, podľa ktorého je stav v poľnohospodárstve viac ako zúfalý.doplnil.Europoslanec Ivan Štefanec sa v piatok (4.5.) stretol s farmármi počas výjazdu na východné Slovensko. Podľa jeho slov bol šokovaný tamojším stavom, ktorý vníma ako katastrofálny.zhrnul svoje postrehy.Štefanec si myslí, že podozrenia z podvodov s agrodotáciami by mal prešetrovať medzinárodný vyšetrovací tím, ako to je v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorý na to upozornil. Požiada preto generálneho prokurátora, aby vyšetrovanie na medzinárodnej úrovni inicioval.Europoslanec tiež pripraví ďalší, detailnejší podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý už vec preveruje. Tiež bude tento týždeň informovať monitorovaciu misiu Európskeho parlamentu, ktorej je sám členom a ktorá má po marcovej návšteve Slovenska ešte stále mandát.uviedol.Podľa KDH sú potrebné aj zmeny v legislatíve, aké navrhovali už i v minulosti. Podpredseda hnutia Pavol Zajac vysvetlil, že by bolo dobré maximálny možný prenájom pôdy skrátiť z 25 na 15 rokov. Tiež by sa podľa neho mal zmeniť súčasný stav, keď si môže nájomca uplatňovať agrodotácie aj na základe nájomnej zmluvy, ktorá bola daná majiteľovi pôdy len na vedomie.