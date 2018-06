KDH: Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ považuje za nešťastný krok

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 5. júna (TASR) – Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (ECJ) v prípade Coman-Hamilton o zákonnosti manželstva osôb rovnakého pohlavia považuje mimoparlamentné KDH za nešťastný a nepremyslený krok. Môže vraj prehĺbiť priepasť neporozumenia medzi členskými štátmi EÚ. Hnutie preto vyzýva vládu SR, aby spolu s ďalšími vládami napadla účinnosť tohto rozhodnutia.vyzýva KDH.Podľa hnutia je zarážajúce, že ECJ svojím rozsudkomvstúpil do vnútorného právneho poriadku Rumunskej republiky a ostatných členských štátov Únie. KDH totiž obhajuje princíp subsidiarity a výlučnosti kompetencie rozhodovania suverénneho štátu o rodine a výchove detí a za manželstvo považuje výlučne dobrovoľný zväzok muža a ženy tak, ako je to zakotvené aj v Ústave SR.dodáva KDH.Rozsudok ECJ sa týka prípadu rumunského občana Adriana Comana a Roberta Hamiltona z USA, ktorí sa zosobášili v roku 2010 v Bruseli. Coman, ktorý predtým pracoval pre Európsky parlament, v roku 2012 prišiel o prácu a požiadal o uznanie zväzku s Hamiltonom aj na území Rumunska, členskej krajiny EÚ, kde sa chceli obaja usadiť na dobu dlhšiu ako tri mesiace. Argumentoval tým, že občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine.Rumunské orgány Comanovu žiadosť zamietli a oznámili, že Hamilton má právo len na trojmesačný pobyt, a to z dôvodu, že ho nemožno považovať za manželského partnera občana EÚ, keďže Rumunsko neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.