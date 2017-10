KDH si vytvára Zbor poradcov, chce vrátiť do politiky odbornosť

Alojz Hlina Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si vytvára Zbor poradcov. Chce v ňom združiť odborníkov a vrátiť do politiky odbornú debatu. Tá sa totiž podľa predsedu KDH Alojza Hlinu vytratila.Zbor poradcov by mal byť akousi alternatívou voči súčasným ministrom.povedal pre TASR Hlina.Medzi prvými členmi Zboru poradcov by mal byť Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva SAV a riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine Bohdan Hroboň.Vozár má byť poradcom pre spravodlivosť. V minulosti pôsobil v poradnom tíme vtedajšej premiérky Ivety Radičovej. Hroboň má mať na starosti oblasť školstva. Ich nomináciu do Zboru poradcov ešte musí schváliť Predsedníctvo KDH. Zasadať bude v pondelok (23.10.) v Prešove.Členov Zboru poradcov menuje a odvoláva podľa stanov KDH stranícke predsedníctvo. Počet členov nemôže byť vyšší ako počet členov vlády SR. Členovia Zboru poradcov sa môžu zúčastňovať zasadnutia Rady KDH.