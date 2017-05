KDH: Slovensko musí zlepšiť čerpanie eurofondov v prospech regiónov

Na snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. mája (TASR) – Vláda by mala zlepšiť čerpanie eurofondov. Vyzýva ju k tomu mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého treba tieto prostriedky čo najlepšie využiť na rozvoj regiónov a tvorbu pracovných miest.KDH považuje stav čerpania európskych zdrojov zhruba v polovici programového obdobia 2014 až 2020 za neuspokojivý. Člen predsedníctva a europoslanec Ivan Štefanec pripomenul, že na úrovni Európskeho parlamentu bola preto tento rok prijatá výzva na zlepšenie čerpania eurofondov spočívajúca v troch bodoch.“ priblížil.Slovensko podľa Štefanca v porovnaní so susednými štátmi v čerpaní eurofondov zaostáva. Z Kohézneho fondu napríklad využilo približne 6 %, kým Poľsko 8 %. V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja je to na Slovensku 2,4 % oproti maďarským 8 %. Zakontrahovaných je v SR celkovo 19,8 %, zatiaľ čo v Maďarsku viac než polovica pridelenej sumy.uviedol europoslanec.Čerpanie eurofondov podľa kresťanských demokratov sťažuje mohutná byrokracia.