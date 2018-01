KDH: Vláda by mala začať pokutovať aj zahraničných vodičov

Na snímke diaľnica D1 pri meste Levoča, v pozadí nad inverznou oblačnosťou je časť pohoria Branisko. Levoča, 26. októbra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 31. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy posiela približne 40.000 pokút ročne slovenským majiteľom vozidiel za neplatnú technickú a emisnú kontrolu, no od zahraničných vodičov pokutu za nezakúpenie diaľničnej známky vymáhať nevie. Kresťanskí demokrati preto vyzývajú ministerstvo dopravy a ministerstvo vnútra, aby vo veci začali urýchlene konať. Povedal to podpredseda KDH Pavol Zajac na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.upozornil Zajac a doplnil, že po prepočte by tak do štátnej kasy mohlo pribudnúť až 90 miliónov eur.povedal.Podľa Zajaca by vláde malo záležať na tom, aby po slovenských cestách jazdili bezpečné autá a nie aby vyberala vysoké pokuty od svojich občanov.povedal.Zajac si myslí, že pre vodičov by bolo veľkou motiváciou, keby mali 15 dní na to, aby si auto dali do poriadku alebo ho odhlásili z evidencie. Vláde by podľa neho malo záležať na tom, aby sa donekonečna nezvyšoval počet exekúcií za pokuty. V opačnom prípade by verejnosť mohla mať dojem, že vláda od slovenských majiteľov pokuty vymáhať vie a od zahraničných vymáhať nechce.