KDH: Vláda neplní sľuby, ktoré dala mladým ľuďom

Na archívnej snímke slovenský europoslanec Ivan Štefanec v Európskom parlamente Foto: Kabinet Ivana Štefanca Foto: Kabinet Ivana Štefanca

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) - Vláda neplní sľuby, ktoré dala študentom a mladým ľuďom. Myslí si to europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec a podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska Miroslav Dragun. Poukazujú na internáty va nanájomných bytov.uviedol Štefanec. Nájomné byty sú podľa jeho slov určené mladým ľuďom a absolventom škôl, ktorí si vďaka nim môžu jednoduchšie naštartovať kariéru a založiť rodinu.Pripomína, že už v roku 2015 premiér Robert Fico (Smer-SD) sľúbil, že podporí výstavbu nájomných bytov. Ich nedostatok, ako aj vysoké výdavky na energie a vodu prispievajú k odchodu mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia.povedal Štefanec.Vláda podľa Draguna neplní ani sľuby ohľadom výstavby a rekonštrukcie internátov a študentských domovov.poznamenal. Podľa Draguna sa nemožno čudovať, že mladí chodia študovať radšej do zahraničia, kde sú lepšie podmienky.Národná rada SR 7. septembra schválila sériu opatrení, ktorými chce štát motivovať súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. S opatreniami prišlo ministerstvo dopravy v novelách zákonov o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.V novele o ŠFRB pribudla podpora obstarávania technickej vybavenosti, ktorá podmieňuje obstaranie nájomného bytu, a kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora z prostriedkov ŠFRB. Technickou vybavenosťou pritom môže byť verejný vodovod, verejná kanalizácia vrátane čistiarne odpadových vôd, miestna komunikácia, odstavné plochy alebo garážové státia budované v rámci bytového či polyfunkčného domu.Na rozvoj sociálneho nájomného bývania štát prideľuje obciam, mestám a vyšším územným celkom aj dotácie. Novelou zákona o dotáciách na rozvoj bývania sa má zefektívniť podpora nájomného bývania. Právna norma okrem iného definuje štartovací byt a možnosti poskytovania zvýšenej dotácie na jeho obstaranie. Štartovací byt je podľa zákona nájomný byt bežného štandardu, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 50 m2 a u ktorého doba nájmu oprávnenej fyzickej osoby nepresiahne šesť po sebe nasledujúcich rokov.