KDH vyzýva vládu, aby stopla podporu výroby elektriny z hnedého uhlia

Doprava uhlia pomocou pásového dopravníka v banskej chodbe v Bani Handlová. Foto: TASR- Pavol Remiaš Foto: TASR- Pavol Remiaš

Bratislava 25. apríla (TASR) – Vláda by mala zastaviť podporu výroby elektriny z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky (ENO). Vyzýva ju k tomu mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého by zamestnanosti a rozvoju regiónu viac pomohlo vybudovanie rýchlostnej cesty zo Žiaru nad Hronom do Prievidze.Podpredseda KDH Pavol Zajac pripomenul, že na základe rozhodnutia vlády musia Slovenské elektrárne (SE) až do roku 2030 vyrábať v ENO elektrinu z domáceho hnedého uhlia. Toto uhlie im dodávajú Hornonitrianske bane Prievidza (HBP). Náklady na výrobu elektriny sú SE uhrádzané z tzv. tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platí každá domácnosť a podnikateľ vo svojej faktúre za elektrinu.V tarife za prevádzkovanie systému pre tento rok tvorí podpora hnedého uhlia 4,50 eura za MWh.upozornil Zajac na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Zároveň poukázal na to, že hnedé uhlie z HBP je pre jeho vysokú cenu, nízku výhrevnosť a vysoký obsah síry takmer nepredajné. Kresťanskí demokrati považujú za otázne, či by ENO odoberala toto uhlie aj bez dotácií, ak by to nemala príkazom od vlády. Dnes totiž elektrárňam regulačný úrad uzná všetky oprávnené náklady.Vlády podľa Zajaca pri ťažbe hnedého uhlia vždy argumentujú hlavne podporou zamestnanosti baníkov na hornej Nitre. Vyčíslil, že spoločnosť HBP zamestnáva 4149 ľudí vo všetkých svojich prevádzkach. V podzemí pracuje približne 2000 baníkov, z ktorých 92 je z Rumunska. Ďalší pôsobia na povrchu ako obslužní a technickí pracovníci, ale aj v doplnkových aktivitách, ktorými sa firma zaoberá. Ide napríklad o chov afrického sumca či pestovanie paradajok.“ zdôraznil Zajac. Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza je pritom 7,43 %, čo je menej ako celoslovenský priemer 8,39 %.Podpredseda hnutia dodal, že firmy vo viacerých regiónoch a odvetviach začínajú pociťovať nedostatok pracovnej sily, v súčasnosti napríklad v okolí Nitry. Domnieva sa preto, že rozvoju celého regiónu by pomohlo vybudovanie rýchlostnej cesty R2 zo Žiaru nad Hronom do Prievidze a Novák. Jej cenu odhadol na úrovni štvorročnej dotácie ťažby hnedého uhlia.Negatíva výroby elektriny z hnedého uhlia vidia kresťanskí demokrati aj vo vysokom znečisťovaní ovzdušia emisiami s dosahom na zdravie obyvateľov. Dlhodobá práca v podzemí vedie podľa nich k chronickým chorobám či chorobám z povolania a hlbinnú ťažbu uhlia považujú za vysoko nebezpečnú.uzavrel Zajac.