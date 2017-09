KDH: Za odhalenie kupovania hlasov ponúka odmenu

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Rakúsy 25. septembra (TASR) – Problému s kupovaním hlasov najmä v rómskych osadách pri príležitosti blížiacich sa jesenných volieb do vyšších územných celkov (VÚC) chce predísť Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Ako odmenu za pomoc pri odhaľovaní, dokumentovaní a súčinnosti až do právoplatného odsúdenia páchateľov trestného činu volebnej korupcie podľa Trestného zákona ponúka strana 500 eur. Uviedol to dnes počas brífingu pri rómskej osade v obci Rakúsy v okrese Kežmarok predseda KDH Alojz Hlina.povedal Hlina. Podľa neho sa na Slovensku nakupujú rómske hlasy najmä v Prešovskom kraji.povedal.uviedol Hlina. Jednou z nich je odmena 500 eur pre prvých 20 ľudí, ktorí pomôžu identifikovať, zadokumentovať a byť súčinní so štátnymi orgánmi až do konečného vyšetrenia a potrestania trestného činu volebnej korupcie.vysvetlil. Podľa Hlinu sa tento fenomén vyskytuje najmä v osadách v podtatranskom regióne, ide napríklad o obce Rakúsy či Lomnička v okrese Stará Ľubovňa.Na tento fakt poukázal v piatok (22.9.) aj kandidát na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA), ktorý je zároveň podpredsedom KDH. Niektorí politici sa podľa neho v minulosti snažili získať priazeň Rómov a kúpiť si ich hlas za peniaze alebo získaním inej materiálnej výhody. Zároveň vyzval kandidátov na post predsedu PSK, aby podpísali Kódex kandidáta na predsedu samosprávneho kraja, a tým sa zaviazali, že odmietnu akúkoľvek formu kupovania voličských hlasov.