KDH žiada ospravedlnenie od Lidla za odstránené kríže v letáku

Pavol Zajac (vľavo), archívne foto

Prešov 6. septembra (TASR) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva Lidl Slovenská republika, aby sa našej verejnosti adekvátnym spôsobom ospravedlnila za manipuláciu, za čo považuje odstránenie krížov z kostolov na obaloch výrobkov, ktoré táto obchodná spoločnosť uverejnila vo svojich letákoch pri propagácii Týždňa gréckej kuchyne. V opačnom prípade kresťanskí demokrati zvažujú možnosti bojkotu tohto obchodného reťazca. Povedal to dnes na brífingu v Prešove podpredseda neparlamentného KDH Pavol Zajac.Podľa jeho slov spoločnosť Lidl v roku 2015 uverejnila vo svojom letáku pri propagácii Týždňa gréckej kuchyne pravoslávne chrámy na ostrove Santorini s krížmi na ich kopulách. No v podobnom letáku z augusta tohto roku už tento symbol kresťanstva na chrámoch chýba. Zajac povedal, že netuší, čo spoločnosť k tomuto kroku viedlo, ale KDH to pokladá za hrubú manipuláciu a pozmeňovanie skutočností. Podľa takéhoto postupu by potom spoločnosť mala pri predaji slovenských či švajčiarskych výrobkov tiež odstrániť kríže z vlajok týchto štátov, poznamenal Zajac. KDH preto vyzvalo spoločnosť Lidl SR, aby sa slovenským zákazníkom za tento prešľap ospravedlnila. Doteraz tak urobila iba na webstránkach českej a nemeckej pobočky spoločnosti, no slovenská pobočka tak neurobila, ak keď so svojimi zákazníkmi komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí.uviedol Zajac.Hovorca spoločnosti Lidl Slovenská republika Tomáš Bezák povedal, že ospravedlnenie zaslali každému individuálne, kto ich na túto chybu upozornil. Išlo o niektoré médiá, firmy aj bežných zákazníkov. V oficiálnom stanovisku sa uvádza, že spoločnosť sa ospravedlňuje každému, koho sa odstránenie krížov na obaloch privátnej značky Eridanous dotklo.Bezák uviedol, že nateraz neuvažujú o inej forme ospravedlnenia.Podľa jeho vyjadrenia obaly na grécke produkty s odstránenými krížmi neboli vyrobené na Slovensku a spoločnosť Lidl SR na ne nemala žiaden dosah. Do kritizovaných letákov sa dostala ich fotografia.