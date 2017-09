Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada otvorený kontrolný deň pri diaľničnom úseku Ivachnová-Hubová a zverejnenie geologických prieskumov týkajúcich sa tohto úseku. Uviedol to dnes na brífingu predseda KDH Alojza Hlina za účasti podpredsedu hnutia Pavla Zajaca, na margo úseku Čebraď, ktorý mal byť odovzdaný do užívania v júni tohto roku, ale nebude." povedal Hlina.Dennodenné dopravné zápchy a kolóny v Ružomberku možno podľa Zajaca nazvať", pretože plnú zodpovednosť za to, že diaľničný obchvat Ružomberka nie je dostavaný (a mal byť dostavaný v júni 2017), nesie strana Smer-SD a jej predseda Robert Fico.podčiarkol Zajac.Už dva roky sa na obchvate podľa Zajaca "poznamenal podpredseda KDH. Dnes tak podľa neho vodiči musia naďalej stáť v kolónach a kompetentní ani nevedia, kedy bude obchvat dokončený.