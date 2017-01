KDH žiada Rybníčka, aby zvážil založenie strany, ponúka mu miesto

Na snímke Richard Rybníček. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. januára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka, aby zvážil založenie novej strany, ktorú avizoval. Zároveň mu ponúka miesto v predsedníctve KDH. Oznámil to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda KDH Alojz Hlina.vyhlásil Hlina.Rybníčkovi ponúka miesto v KDH.odkázal Rybníčkovi Hlina. V KDH je podľa neho atmosféra na jeho prijatie.Pokiaľ Rybníček predsa len založí avizovanú stranu TOSKA (tradícia, odbornosť, služba, komunikácia, ambicióznosť), KDH to bude vnímať ako nekonštruktívny krok.povedal Hlina.doplnil podpredseda KDH Peter Bobula. Dodal, že ak má Slovensko do budúcnosti hľadať rozumnú alternatívu správy krajiny, "túto alternatívu bez stabilnej a silnej konzervatívnej strany nie je možné urobiť".Rybníček v októbri minulého roka oznámil, že chce založiť stranu, ktorá sa má volať TOSKA a jej cieľom bude vrátiť moc do regiónov. Okrem decentralizácie krajiny hovoril Rybníček aj o zmene volebného systému. Strana chce byť konzervatívna a pravicová. Na konci tohto roka by Rybníček chcel predstaviť programové vyhlásenie vlády, s ktorým by strana išla do volieb.