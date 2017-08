KDH žiada zrušiť výstavu ľudských tiel: Je neetická a protizákonná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Výstava ľudských tiel, ktorá bude od augusta opäť na Slovensku, je neetická a podľa našich zákonov aj protizákonná. Tvrdí to mimoparlamentné KDH, ktoré bude žiadať zrušenie výstavy. Hnutie zároveň mieni apelovať na vládu a poslancov NR SR, aby prijali zákaz používať mumifikované ľudské telá na komerčné účely. Kritické stanoviská k výstave mali podľa kresťanských demokratov aj slovenskí lekári a Konferencia biskupov Slovenska.uviedol hovorca KDH Stano Župa.Kresťanskí demokrati poukazujú nielen na etickú rovinu, ale aj na zákon, podľa ktorého je výstava, ako tvrdí KDH, protizákonná.uvádza KDH.Podľa hnutia by parlament mal prijať novelu zákona o pohrebníctve, v ktorom bude jasne uvedené, že je zakázané používať mumifikované ľudské telá na komerčné účely.vysvetlili kresťanskí demokrati.Výstava ľudského tela The Human Body bola na Slovensku v roku 2012, aj vtedy vyvolala kritické reakcie nielen z radov konzervatívnych politikov, keďže exponáty pochádzajú zo skutočných ľudských tiel. O pár dní otvárajú ďalšiu takúto výstavu pod názvom Body The Exhibition.