KDH:ŽSR sa tunelujú súkromnou firmou cez vysoké poplatky J. Holjenčíka

Bratislava 9. februára (TASR) - V súčasnosti už bývalý šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík sa podľa mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) podieľal aj na tunelovanie štátnych Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Predstavitelia kresťanských demokratov na to upozornili na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.vyhlásil predseda KDH Alojz Hlina. Štátne ŽSR sú totiž podľa podpredsedu hnutia Pavla Zajaca tunelované súkromnou spoločnosťou Koor z Bratislavy prostredníctvom vysokých fixných nákladov za teplo, ktoré stanovil práve ÚRSO.zdôraznil.Železnice dali podľa KDH spoločnosti Koor ako koncesionárovi k dispozícii 41 svojich kotolní na obdobie 10 rokov. Súkromná firma podľa Zajaca tieto kotolne zrejme aj zrekonštruovala a teraz od nej ŽSR odoberajú teplo a platia jej za to. Prostredníctvom kotolní železnice vykurujú napríklad vlakové stanice či iné objekty, ktoré vlastnia.Hnutie upozorňuje na to, že na rok 2017 ÚRSO výrazne zvýšil fixné poplatky za teplo pre túto súkromnú spoločnosť. Fixné sumy sa podľa Zajaca hradia napríklad za technológiu kotolne či za jej rekonštrukciu a tvoria zvyčajne viac ako 80 % nákladov na teplo. Kresťanskí demokrati sú však presvedčení, že nemôžu rásť tak skokovo, ako sa to stalo pri firme Koor.Bežne sa totiž podľa Zajaca tieto poplatky pohybujú na úrovni 150, 170 či 250 eur. Pre túto spoločnosť sú však v roku 2017 v závislosti od jednotlivých kotolní od 155 až po 3000 eur, upozornil.vyčíslil Zajac.Kresťanskí demokrati preto vyzvali políciu, ktorá by mala aktuálne preverovať ÚRSO, aby sa zaoberala aj cenovými rozhodnutiami úradu pre firmu Koor.dodal podpredseda hnutia.KDH zároveň poukázalo aj na "sekundárny" efekt vysokých fixných nákladov na teplo. Nájomníci žijúci v bytových domoch, ktoré patria ŽSR, si totiž už nemôžu dovoliť platiť za teplo. Predstavitelia KDH uviedli príklad jedného takého domu zo Žiliny, kde nájomníkom stúpli mesačné náklady z približne 160 eur na 1200 eur. "Konečným efektom celej tejto operácie je to, že táto nehnuteľnosť je v súčasnosti prázdna, všetci nájomníci odišli," dodal Hlina.