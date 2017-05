KDH zvažuje nomináciu Majerského na šéfa Prešovského kraja

Milan Majerský Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 9. mája (TASR) - Na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja by mohol kandidovať primátor Levoče Milan Majerský. Navrhnúť by ho malo KDH. Úvahy o nominácii TASR potvrdil predseda KDH Alojz Hlina.povedal Hlina.Prípadnou Majerského kandidatúrou údajne nie sú nadšení v Smere-SD.poznamenal šéf kresťanských demokratov.KDH je stále v rokovaní ohľadom jesenných volieb do vyšších územných celkov. Otvorená je dohoda so stranami SaS a OĽaNO-NOVA, ktoré už podpísali dohodu o spolupráci. Pripojiť by sa mohlo aj KDH.Hlina aj nedávno potvrdil, že KDH má naďalej záujem o spoluprácu. Dohodu by mohli strany podpísať tento mesiac. Strany v prípade tvorby spolupráce hovoria o vytváraní partnerstva slušných ľudí, o alternatíve pre krajinu. Spolupráca je podľa nich dôležitá a zdôrazňujú potrebu zodpovednosti.