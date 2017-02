KDU-ČSL a STAN volebnú stranu nevytvoria, ľudovci sú za dvojkoalíciu

Pavel Bělobrádek, predseda KDU-ČSL Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brno 4. februára (TASR) - K zlúčeniu ľudovcov z KDU-ČSL a Starostov a nezávislých (STAN) nepríde, obe strany by však pred voľbami do Poslaneckej snemovne mohli vytvoriť dvojkoalíciu, s ktorou by sa uchádzali o priazeň voličov.Predsedníctvo KDU-ČSL dostalo dnes od delegátov celoštátnej konferencie strany v Brne poverenie rokovať o tomto variante, ktorý by znamenal pre úspech vo voľbách nutnosť prekročenia 10-percentnej hranice zvoliteľnosti, s hnutím STAN.vyhlásil v tejto súvislosti podľa internetového serveru iDNES.cz predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Prvý podpredseda ľudovcov Marian Jurečka povedal, že sa pre tento pomerne odvážny krok rozhodli, pretože chcú, aby voliči v ČR nespokojní s tým, čo ponúkajú dva najsilnejšie strany, mali k dispozícii veľmi silnú a výraznú alternatívu.Líder STAN Petr Gazdík pri odchode z rokovania ľudovcov pripomenul, že orgány tohto subjektu o možnosti dvojkoalície nerozhodli a že on by tú odvahu určite nemal. Koalícii sa síce nebráni, avšak umiestnenie kandidátov STAN na kandidátke KDU-ČSL odmietol.Prioritou STAN bolo vytvorenie volebnej strany s KDU-ČSL, ktorej by na vstup do parlamentu stačilo prekonať päťpercentný zisk. To sa však dnes už čoskoro ukázalo ako nepriechodné, pretože ľudovci nechcú prísť o svoju značku.