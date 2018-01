Keby sa v Rusku voľby konali túto nedeľu, Putin by dostal 66 % hlasov

Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. januára (TASR) - Keby sa voľby ruského prezidenta konali túto nedeľu, dve tretiny voličov (66 percent) by svoj hlas odovzdali úradujúcemu prezidentovi Vladimirovi Putinovi. S odvolaním sa na výsledky prieskumu nadácie Verejná mienka o tom v piatok informovala agentúra Interfax.Po šesť percent respondentov by hlasovalo za vodcu Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimíra Žirinovského, resp. riaditeľa roľníckeho družstva Pavla Grudinina.Novinárka a moderátorka Xenija Sobčaková má podľa prieskumu podporu dvoch percent voličov. Za predsedu politického výboru liberálnej strany Jabloko Grigorija Javlinského by vo voľbách hlasovalo jedno percento voličov.Ďalších osem percent účastníkov prieskumu uviedlo, že v prezidentských voľbách hlasovať nepôjde, deväť percent opýtaných nevedelo odpovedať na otázky ankety.Putinovi podľa zistení sociológov dôveruje 78 percent Rusov a 17 percent mu neverí. Až 81 percent respondentov uviedlo, že Putin pracuje na svojom poste dobre, opačný názor má deväť percent opýtaných a desať percent nebolo schopných zaujať v tejto veci stanovisko.Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev má dôveru 38 percent respondentov, ďalších 49 percent mu neverí a pre 12 percent nevedelo odpovedať na túto otázku. S Medvedevovým pôsobením vo funkcii predsedu vlády je spokojných 39 percent opýtaných, ďalších 38 percent je s ním nespokojných a 24 percent sa nevyjadrilo.Prieskum, ktorého výsledky zverejnila agentúra Interfax, sa uskutočnil 13. a 14. januára na vzorke 1500 respondentov na 104 miestach v 53 regiónoch Ruskej federácie. Štatistická chyba nepresahuje 3,6 percenta.