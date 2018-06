Keď telefonoval Ján Orgován, doberali si ho, či je to kvetinárstvo

Na archívnej snímke Klára Orgovánová. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 12. júna (TASR) – Bývalá splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová nikdy nemala problém s tým, aby si jej priezvisko ľudia hneď na prvý kontakt zapamätali. Pojem orgován bol natoľko jasný a jednoznačný, že si ho každý ľahko spojil s voňavým kríkom a v pamätis jej osobou.prezradila Orgovánová. Najviac sa jej páči krásne biely a voňavý.Ako dieťa si dlho neuvedomovala, že jej meno niečo evokuje. No začali sa doma opakovať situácie, keď sa jej otec do telefónu predstavil akoa z druhej strany linky padla otázka. Zo začiatku to brali ako dobrý fór, neskôr si začali myslieť, že si niekto robí z ich mena žarty. Boli to časy, kedy ešte každý používal pevnú linku a k telefónu dostal hrubý telefónny zoznam. Meno Orgován zrejme niekoho inšpirovalo na vtipkovanie.Ján Orgován pochádza z Košíc, kde je toto meno viac frekventované. Dostalo sa tu pravdepodobne z Maďarska, z Budapešti, kde siahajú jeho korene. Manželku si našiel v Prešove a tak sa Orgovánovci dostali do metropoly Šariša. Narodili sa tu Klára, jej brat Ján a sestra Edita, neskôr aj ich deti.Košická vetva je dodnes silnejšia. Na huslistu Aladára Orgována, ktorý bol primášom v Slávii, si dodnes spomínajú starí Košičania. Bol to dedko Kláry Orgovánovej. Odborníčka na rómsku problematiku tam má niekoľko bratrancov aj širšie príbuzenstvo. V symfonickom orchestri Štátnej filharmónie v Košiciach pôsobia Igor, Ladislav a Roman Orgovánovci. V hereckej brandži sa pohybujú (zvlášť v Bábkovom divadle v Košiciach) Peter Creek Orgován a Erika Orgován Molnárová. Väčšina z nich sa venuje hudbe, prioritou v rodine ostali husle, viacerí učia na hudobných školách, majú angažmán v zahraničí, poniektorí účinkovali aj v televíznych seriáloch. Klára Orgovánová má vo svojej kaviarni klavír, na ktorý si občas zahrá. Sestra Edita s dcérami spieva v kapele.Najďalej zavialo neter Kláry Orgovánovej Evu. Tá má vlastnú cestovnú kanceláriu na Srí Lanke. V tejto krajine začínala po absolvovaní vysokej školy turizmu ako sprievodkyňa v jednej z najväčších tunajších cestoviek. Dnes má Eva Orgovánová domácu adresu v Colombe.Klára Orgovánová si myslí, že väčšina ľudí na Slovensku s menom Orgován patrí do ich rodiny. Aj keď sa nepoznali a hľadali súvislosti, tak sa dopátrali k tomu, že sú nejaká vzdialená rodina. Najviac ich je v Košiciach, menej v Michalovciach a Bratislave a rôzne po svete. Tým, že sa ich rodina rozkošatila vydajom, tak sa im teraz opakujú Janky a Adelky Orgovánové.zaspomínala. Nebohý historik Ctibor Nečas z Masarykovej univerzity v Brne si Kláru Orgovánovú premenoval českým ekvivalentom Šeříková, čo v nej doteraz vyvoláva peknú spomienku.Vo viacerých mestách na Slovensku sú Orgovánové ulice. Všetky dostali pomenovanie po rastline. V Stropkove, kde vtedy Klára Orgovánová ešte ako splnomocnenkyňa vlády presadila jeden stavebný projekt, ho zrealizovali na ulici, ktorú neskôr pomenovali Orgovánová. Dodnes jej niektorí ľudia hovoria, že to vnímajú tak, akoby niesla jej meno. Hoci to nie je pravda, považuje to za prejav sympatií.