Keď u zubára sedí diabetik

Foto: Schill Dental Clinic Foto: Schill Dental Clinic

Foto: Schill Dental Clinic Foto: Schill Dental Clinic

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (OTS) - Vysoká hladina cukru, pokiaľ sa nekontroluje, má negatívny dopad aj pre dutinu ústnu, lepšie sa rozvíjajú infekcie, horšie sa hoja rany, môžu sa objaviť aj nejaké ďalšie zápalové komplikácie. V prípade nevyrovnanej hladiny cukru pacienta môže dochádzať k zníženej produkcii slín, ktoré bežne prispievajú k pozitívnemu samočistiacemu efektu. Cukrovkári by tak vo zvýšenej miere dbať na dôkladnú hygienu. Vhodnou prevenciou je metóda pieskovanie, ktorá je šetrne vykonávaná pri profesionálnej dentálnej hygiene.Báť sa chodiť k zubárovi, ak máme cukrovku, nie je vôbec opodstatnené. Ba naopak. Problémy s hladinou cukru v krvi ovplyvňujú tvorbu slín v ústach, ktoré majú významný samočistiaci efekt. Ak ich je menej, musia sa pacienti s diabetom o seba o to viac starať. „“ vysvetľuje, primár stomatologickej kliniky.“ dodáva odborník.Cukrovka má „na triku“ aj obmedzenie kapacity slinných žliaz, čoho dôsledok je výraznejší pocit smädu, sucha, niekedy pálenia v ústach. „“ Sliny, ich dostatok, sú pre naše ústa naozaj veľmi dôležité. Majú svoju neoceniteľnú úlohu. Počas dňa naše ústa ako keby oplachujú, neostávajú tak v nej zbytky jedla a my si, samozrejme, pomôžeme tým, že si zuby v pravidelných intervaloch čistíme, časť samočistenia urobia práve sliny.Podľa stomatológa, v minulosti diabetikov trápila napríklad orálna kandidóza – kvasinková infekcia, ktorá sa zväčša množila práve pod protézami, keď im hladina cukru kolísala, nebola stabilizovaná. Častejšie u diabetikov, ako u zdravých ľudí, sú aj podráždené, sčervenané kútiky úst.Práve k tomuto ochoreniu sú diabetici náchylnejší a často máva aj ťažší priebeh, ako pri inak zdravých ľuďoch. Typy cukrovky sú rôzne a takisto aj prístupy pacientov k jej liečbe. Je potrebné pri stomatologickom zákroku spolupracovať priamo s diabetológom? „Najčastejšie sa vyskytuje cukrovka 2. typu. Vzniká v dospelosti, ale v súčasnosti postihuje aj mladších ľudí. Neraz o nej, v istom štádiu, ani nevieme. Je možné ju odhaliť napríklad pri návšteve zubára? „“ dodáva stomatológ.Prevencia (či už sme zdraví alebo diabetici) je základ toho, aby pacient o svoje zuby neprišiel, aby ich mal v dobrej kondícii. Chce to naozaj málo na to, aký veľký význam prevencia má.