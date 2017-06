KEĎ VLASY DODÁVAJÚ SILU Foto: Pantene Foto: Pantene

Bratislava 6. júna (OTS) - V počiatkoch projektu mohli ľudia pomôcť najmä darovaním vlasov, no do 11. júla sa môže zapojiť každý bez rozdielu.Vystrihaj sa Slovensko je jedným z projektov Ligy proti rakovine a prebieha už od septembra roku 2015. Cieľom projektu je bezplatne vyrábať parochne na mieru zo živých vlasov pre onkologické pacientky, pre ktoré je parochňa veľkou psychickou pomocou. Ako dodáva psychologička: „.“ Kampaň podporila aj, ktorá v roku 2005 účinkovala v reklame známej vlasovej značky. „Na výrobu jednej parochne sa spotrebuje cca 250 – 300g ľudských vlasov, čo sú približne traja až štyria darcovia a proces trvá aj tri týždne. V mnohom to však závisí od pracovnej vyťaženosti vlásenkárky, ktorá do prispôsobenej čiapky postupne pre každú pacientku napicháva vlas po vlase.Proces výroby parochne nevyžaduje len veľa času a kvalitné vlasy, ale aj finančnú podporu. Až do 11. júla sa môže zapojiť každý, bez rozdielu dĺžky či kvality vlasov. Nákupom jediného produktu Pantene v sieti 101 Drogerie prispejete na výrobu parochní 50 centov. Vďaka Pantene môžete mať nielen zdravé vlasy, ale zároveň prispieť na výrobu parochní zo živých vlasov pre onkologické pacientky.