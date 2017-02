Kedysi patrili k stúpencom eura, teraz stále viac Talianov chce líru

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. februára (TASR) - Zatiaľ čo ešte pred pár rokmi by sa o prípadnom vystúpení Talianska z eurozóny vôbec nediskutovalo, v týchto dňoch je stále viac Talianov presvedčených, že krajina by sa mala radšej vrátiť k pôvodnej mene. A vzhľadom na možnosť predčasných parlamentných volieb tieto nálady využíva stále viac politikov, ktorí z ekonomických problémov v krajine vinia práve jednotnú menu." tvrdí 32-ročný zememerač Luca Fioravanti. "dodal.Centrálna banka však v rastúcej averzii voči euru vidí obrovské riziko. Preto sa v týchto dňoch viceguvernér Salvatore Rossi zúčastnil na diskusiách v rozhlase, čo je podľa zdroja z banky súčasťou plánov inštitúcie priblížiť sa viac ľuďom a poukázať na riziká prípadného vystúpenia z eurozóny.Odchod z Európskej únie, tak ako o tom rozhodli Briti v júnovom referende, si väčšina Talianov neželá. Taliansko patrí k zakladajúcim členom Európskej únie a mnohí Taliani sú presvedčení, že tým prispeli k udržaniu mieru a stability v Európe. V prípade eurozóny sú však už postoje odlišné. Vládnuca Demokratická strana je síce stále za zotrvanie v eurozóne a podporuje aj užšiu integráciu, poukazuje však na príliš prísne fiškálne pravidlá.Demokratická strana by mala byť pri moci do roku 2018, neúspech Mattea Renziho v referende o ústavných zmenách, ktoré viedlo v decembri k jeho odchodu z premiérskeho kresla, však nevylučuje, že voľby budú aj skôr. A ďalšie tri veľké strany sa voči jednotnej mene stavajú negatívne až nepriateľsky.V minulosti pritom Taliani patrili k najväčším stúpencom eura. Ešte v apríli 2002 boli druhými najväčšími stúpencami jednotnej meny hneď po Luxemburčanoch. Za euro sa vtedy vyslovilo 79 % anketovaných.Situácia Talianska sa však postupne zhoršovala. Veľkosť ekonomiky je v súčasnosti stále o 7 % menšia než pred finančnou krízou v roku 2008 a miera nezamestnanosti mladých sa pohybuje okolo 40 %. Výsledok sa dostavil: podľa decembrového prieskumu Európskej komisie považuje euro za "dobrú vec" len 41 % Talianov. Až 47 % opýtaných označilo euro "za nie dobré pre Taliansko".Toho sa chytili aj viaceré politické strany, pričom najostrejšie proti euru vystupuje krajne pravicová Liga Severu. Podľa jej predsedu Mattea SalvinihoZároveň prisľúbil, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách presadí odchod Talianska z eurozóny. Zatiaľ má však Liga Severu len 13-% podporu.Väčším problémom by mohlo byť antisystémové Hnutie 5 hviezd. Podľa prieskumu má podporu približne 30 %, teda zhruba na úrovni vládnucej Demokratickej strany a v prípade nástupu k moci je pripravené vyhlásiť o zotrvaní v eurozóne referendum. Talianska ústava však referendum o medzinárodných dohodách, ku ktorým patrí aj členstvo v eurozóne, nepovoľuje. Hnutie si však poradilo aj s tým a oznámilo, že vyhlási "nezáväzné hlasovanie," v ktorom by Taliani dali najavo svoj názor. Jednoznačne však trvajú na tom, že by sa o tom malo hlasovať, "kým nebude neskoro".Ako pre agentúru Reuters povedal Luigi di Maio, potenciálny kandidát hnutia na post premiéra, euro v tejto podobe jednoznačne odmieta.povedal.Svoje vlastné predstavy v súvislosti s eurom má aj Forza Italia Silvia Berlusconiho. Podľa predstaviteľov tejto strany by z eurozóny malo vystúpiť Nemecko, ktoré je najsilnejšou krajinou v rámci bloku a tlačí na dodržiavanie úsporných opatrení. Prípadne, že Taliansko by malo mať právo používať súbežne euro aj líru. Takýto model by však podľa viacerých ekonómov nefungoval.Stúpenci odchodu Talianska z eurozóny tvrdia, že devalvovaná mena by podporila export a navyše, zbavením sa záväzkov v podobe fiškálnych pravidiel by krajina mohla zvýšiť verejné výdavky, čo by podporilo ekonomický rast a vytvorilo nové pracovné miesta. Oponenti sa obávajú prudkého rastu úrokových sadzieb, inflácie, odlevu kapitálu, bankovej krízy a prípadne až neschopnosti splácať dlh.Do diskusií vstúpila aj centrálna banka, ktorá varovala, že odchod z eurozóny povedie k prepadu hodnoty úspor Talianov. Jej pozícia však v diskusiách o budúcnosti Talianska v eurozóne nie je práve najlepšia. Mnohí Taliani obviňujú banku z toho, že nedokázala zabrániť viacerým krízam, ktoré krajinu zasiahli. Navyše, svoju pozíciu si zhoršila aj príliš optimistickými prognózami v súvislosti s vývojom ekonomiky, ktoré sa ale nenaplnili. V súčasnosti sa preto takému rešpektu obyvateľov, ako kedysi, už neteší.