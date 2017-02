Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. februára (TASR) - Keňa je najväčším príjemcom rozvojovej pomoci Slovenska, ktoré pomáha predovšetkým v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, poľnohospodárstva a správy vecí verejných. Pre TASR to uviedla Nina Macháčová, projektová manažérka pre Keňu a Južný Sudán zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid).uviedla Macháčová.Čo sa týka financovania rozvojovej pomoci, popri povinných príspevkoch do multilaterálnych nadnárodných fondov je najvýznamnejší program rozvojových intervencií, ktorý sa každoročne realizuje formou výziev na predkladanie projektov. Je určený aj pre slovenské projekty. Aktívne sa však využíva i program mikrograntov pre lokálne kenské subjekty, program vládnych štipendií, vysielania dobrovoľníkov, ale aj nástroj odovzdávania skúseností z integrácie a reforiem tzv. CETIR.V regióne sú prítomné aj mnohé iné mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty či akademické inštitúcie a práve vďaka nim je Keňa najväčším príjemcom rozvojovej pomoci Slovenska.spresnila Macháčová.Od roku 2004, kedy vznikol program SlovakAid, do roku 2015 Slovensko podľa nej podporilo 49 veľkých projektov v celkovej výške 9,4 milióna eur a od roku 2009 to bolo 74 mikrograntov v celkovej výške takmer 400.000 eur. Ako ďalej uviedla, od spustenia oficiálneho dobrovoľníckeho programu v roku 2012 bolo do Kene vyslaných viac ako 60 mladých ľudí.Za ďalší dôležitý nástroj slovenskej pomoci považuje vládne štipendiá.uzavrela.