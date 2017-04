Keňa: Ochrankyňu prírody Gallmannovú postrelili na jej ranči

Ilustračná foto z Kene. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 23. apríla (TASR) - Ochrankyňu prírody a bestsellerovú spisovateľku Kuki Gallmannovú, narodenú v Taliansku, dnes postrelili na jej ranči na severe Kene. Informovali o tom miestne médiá, vrátane denníka Standard.Gallmannovú (73) postrelili do brucha, keď hliadkovala okolo svojho ranča. Gallmannovej vodič útok prežil a odviezol ju do okresnej nemocnice na pohotovosť, kde ju ošetrili, a následne ju čakal letecký prevoz do kenského hlavného mesta Nairobi.Jej autobiografická kniha Snívala som o Afrike (I Dreamed Of Africa) z roku 1991 bola spracovaná do rovnomenného filmu, v ktorom Gallmannovú stvárňuje americká herečka Kim Basingerová.V marci boli pastieri dobytka obvinení zo založenia požiaru, ktorý zničil dve turistické chaty a vegetáciu na pozemku Gallmannovej ranča v kenskej oblasti Laikipia. Pastieri podnikli prepady jej ranča už niekoľkokrát.Pastieri dobytka v posledných niekoľkých mesiacoch podnikajú vpády na farmy a do prírodných rezervácií, keďže na severe Kene sužovanom suchom hľadajú pasienky. Sucho trápi polovicu krajiny a bol preto vyhlásený aj celoštátny stav katastrofy.Pri týchto incidentoch zahynulo už niekoľko ľudí, vrátane britského občana Tristana Voorspuya, ktorého smrteľne postrelili v marci na jeho ranči.Pastieri sa údajne takisto mstia za bezpečnostné opatrenia zamerané na ich vytlačenie zo súkromnej pôdy.Násilie vyvoláva obavy, že môže oslabiť turizmus v okrese Laikipia, kde rezervácie pre divú zver a turistické chaty prilákajú ročne 86.000 návštevníkov, ako uvádzajú oficiálne štatistiky.