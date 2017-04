Kennedyho denník predali v aukcii za vyše 700.000 eur

Prezident USA J. F. Kennedy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 27. apríla (TASR) - Denník 35. prezidenta USA Johna F. Kennedyho, ktorý si viedol počas svojej cesty po povojnovej Európe, vydražili v noci nadnes na aukcii v americkom Bostone za 718.000 dolárov. Informovala o tom dnes agentúra AP.Novým majiteľom 61-stránkového denníka sa stal Joseph Alsop, ktorý je zberateľom memorabílií súvisiacich s rodinou Kennedyovcov. Denník do dražby ponúkla bývalá Kennedyho asistentka Deirdre Hendersonová. Daroval jej ho koncom 50. rokov samotný Kennedy, ktorý bol vtedy senátorom a ktorému Hendersonová pomáhala s kampaňou.Tento denník si Kennedy písal v roku 1945, keď ako 28-ročný novinár cestoval po povojnovej Európe. Kennedy si doň zapísal svoje dojmy z Nemecka i svoje názory na situáciu vo svete. Zmieňoval sa v ňom aj o nacistickom vodcovi Adolfovi Hitlerovi a vyjadril pochybnosti ohľadom efektívnosti OSN, ktorá v tom čase ešte len vznikala.Nový majiteľ denníka sa v 60. rokoch s Kennedym osobne stretol v dome svojho strýka, ktorý bol známym novinárom. Joseph Alsop o najnovšom prírastku do svojej zbierky povedal, že "Kennedyho denník sa na aukcii predal za podstatne vyššiu cenu, než bola výkričná - stanovená odhadcami na 200.000 dolárov. Denník obsahuje väčšinou písacím strojom písané poznámky, ale je v ňom aj 12 strán rukou písaných záznamov.Hendersonová vysvetlila, že Kennedyho denník dala do dražby, aby sa zachoval pre budúcnosť. Vyjadrila presvedčenie, že nový majiteľ bude rešpektovať toto jej želanie.Dodala, že chcela, aby predaj denníka časovo kolidoval s týmto rokom, keď si svet pripomenie 100. výročie narodenia legendárneho amerického prezidenta. "Som viac ako spokojná s výsledkom," uviedla Hendersonová.John F. Kennedy bol 35. prezidentom USA od januára 1961 do 22. novembra 1963, keď sa v Dallase stal obeťou atentátu.