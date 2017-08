Kenská opozícia napadla na súde výsledky prezidentských volieb

Raila Odinga Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 19. augusta (TASR) - Kenská opozícia podala v piatok večer oficiálnu sťažnosť proti výsledkom minulotýždňových prezidentských volieb, v ktorých oficiálne zvíťazil doterajší prezident Uhuru Kenyatta. Agentúra DPA uviedla, že opozičný vodca Raila Odinga a jeho Národná superkoalícia (NASA) doručili kenskému najvyššiemu súdu v Nairobi dokument s rozsahom 9000 strán, a to len niečo vyše hodiny pred vypršaním príslušnej sedemdňovej lehoty.Koalícia pod vedením Odingu (72), ktorého Kenyatta (55) vo voľbách oficiálne porazil v pomere 54,27 ku 44,74 percenta hlasov, poukazuje na údajné zásahy do počítačov ústrednej volebnej komisie s cieľom zabezpečiť víťazstvo doterajšej hlavy štátu. Najvyšší súd má teraz 14 dní na to, aby v danej záležitosti rozhodol.Výsledky prezidentských volieb z 8. augusta Odinga ihneď odmietol ako podvod, zahraniční pozorovatelia ich však označili za vierohodné. Verejnosť na ne zareagovala oslavami, ale aj násilnými protestmi. Tie si podľa opozície vyžiadali až 100 mŕtvych, zatiaľ čo polícia hovorí len o desiatich obetiach na životoch.