Kenská opozícia: Údaje z volebnej komisie ukazujú víťazstvo Odingu

Kenský opozičný líder Raila Odinga (tretí zľava). Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Nairobi 10. augusta (TASR) - Predstaviteľ kenskej opozície dnes informoval, že údaje volebnej komisie svedčia o víťazstve opozičného lídra Railu Odingu v utorkových prezidentských voľbách a on by mal byť novou hlavou štátu.Musalia Mudavadi uviedol, že opozícia má k dispozícii "kompletné údaje" zo serverov volebnej komisie. Podľa nich dostal Odinga o niekoľko stotisíc hlasov viac ako prezident Uhuru Kenyatta. Mudavadi vyhlásil, že prebieha "vážny pokus" o úpravu konečných výsledkov.Zástupcovia volebnej komisie oponovali Odingovým tvrdeniam, že hackeri prenikli do databázy volebnej komisie a zmanipulovali výsledky v jeho neprospech, pripomína agentúra AP.Z predbežných výsledkov zverejnených volebnou komisiou na jej webovej stránke vyplýva, že po zrátaní hlasov v takmer všetkých volebných miestnostiach vedie s veľkým náskokom Uhuru Kenyatta. Na protest voči týmto výsledkom sa na viacerých miestach krajiny strhli potýčky medzi priaznivcami opozície a políciou, ktoré si vyžiadali najmenej troch mŕtvych.