Kern: Rakúsko zatiaľ neplánuje nasadiť vojakov na hranici s Talianskom

Na snímke rakúsky kancelár Christian Kern. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 5. júla (TASR) - Rakúsko zatiaľ neplánuje obnovenie kontrol či nasadenie armády na hranici s Talianskom, aby sa tak ochránilo pred nekontrolovaným prílevom migrantov. Kancelár Christian Kern o tom dnes ubezpečil v reakcii na rozruch, ktorý vyvolali slová rakúskeho ministra obrany Hansa Petera Doskozila o pripravenosti jeho rezortu na zavedenie takýchto opatrení.povedal šéf rakúskej vlády na tlačovej konferencii vo Viedni. Obavy Talianska sa predtým snažil rozptýliť v telefonáte s tamojším premiérom Paolom Gentilonim, ktorému vysvetlil, že nateraz ide len o prípravy na potenciálny prílev vysokého počtu migrantov cez Brennerský priesmyk, kde sa nachádza najdôležitejší priechod na rakúsko-talianskej hranici.Rozmiestňovanie armádnej techniky v Brenneri dnes poprel aj samotný minister obrany Doskozil, podľa ktorého ide len o interný plán ozbrojených síl pre prípad mimoriadnej situácie.Talianska vláda si v utorok predvolala rakúskeho veľvyslanca v Ríme po tom, ako sa Doskozil vyjadril, že jeho rezort je pripravený rozmiestniť v Brenneri vojakov a obrnené vozidlá v priebehu 72 hodín, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Sebastian Kurz takisto deklaroval pripravenosť "chrániť" hranicu pred náporom migrantov.Ako však dnes povedal Kern, napriek vyloďovaniu vysokého počtu migrantov na talianskych pobrežiach zatiaľ nie je na južnej hranici Rakúska badateľný nijaký nárast. Kancelár tiež ubezpečil, že Rakúsko by hraničné kontroly nezaviedlo bez koordinácie s Talianskom a orgánmi EÚ. Na druhej strane však upozornil, že nedovolí, aby sa opakovalo "úplne nekontrolované" presúvanie migrantov cez hranice do Rakúska, ako tomu bolo v roku 2015, keď v Európe vrcholila migračná kríza.Dnešné vyjadrenia Kerna a Doskozila privítal taliansky minister vnútra Marco Minniti, ako aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, podľa ktorého by bolo "posielanie obrnených vozidiel na hranicu v Breneri absolútne nezmyselné". "Chrániť treba vonkajšie, a nie vnútorné hranice," citovala Tajaniho tlačová agentúra ANSA.