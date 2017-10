KERN: V Rakúsku niet miesta pre štvanie a antisemitizmus

Na snímke rakúsky kancelár Christian Kern Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 26. októbra (TASR) - Rakúsko si vo štvrtok pripomenulo 62. výročie prijatia zákona o svojej trvalej neutralite, ktorého výročný deň je v krajine už viac ako polstoročie štátnym sviatkom.Christian Kern pri tejto príležitosti vyhlásil, že Rakúsko je sebavedomé a vlastenecké, avšak nie šovinistické alebo vystrašené. Zdôraznil, že v krajine niet miesta pre štvanie a antisemitizmus.Kern však vo svojom vystúpení varoval aj pred kritickými trendmi voči Európskej únii. Európsky projekt, ako ukázal brexit či separatisti v Španielsku, nie je samozrejmosťou.podčiarkol rakúsky kancelár.Séria podujatí počas sviatočného dňa vo Viedni sa už tradične začala kladením vencov, uctením si pamiatky padlých vojakov a obetí odboja za účasti prezidenta Alexandra Van der Bellena, kancelára Christiana Kerna, ďalších členov rakúskej vlády a predstaviteľov ozbrojených síl.Nasledovala slávnostná prísaha okolo 1300 nováčikov rakúskych ozbrojených síl na Námestí hrdinov za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Nechýbali ani ukážky pripravenosti vojakov a ich bojovej techniky.Tradíciou, ktorú ani dnes neporušili, je vo Viedni v tento deň i sprístupnenie priestorov viacerých štátnych inštitúcií a bohatý kultúrny program.Rakúsky parlament 26. októbra 1955 schválil spolkový zákon o trvalej neutralite Rakúska. Po tom, čo nacistické Nemecko v roku 1938 anektovalo Rakúsko a včlenilo ho do Veľkonemeckej ríše ako, bolo o päť rokov neskôr v moskovskej deklarácii troch veľmocí (ZSSR, USA a Británia) toto pričlenenie (Anschluss) vyhlásené za neplatné. Dočasná vláda Karla Rennera vyhlásila síce nezávislosť Rakúska 27. apríla 1945, avšak v úplnom rozsahu nadobudla krajina suverenitu až 27. júla 1955.Po roku 1945 prevzala totiž najvyššiu moc v krajine Spojenecká komisia pre Rakúsko, ktorá pôsobila až do roku 1955. Po náročných rokovaniach s predstaviteľmi víťazných mocností došlo 15. mája 1955 vo Viedni k podpísaniu Štátnej zmluvy o obnove nezávislého demokratického Rakúska ministrami zahraničných vecí ZSSR, USA, Británie, Francúzska a Rakúska. Predpokladom vzniku tohto dokumentu bol záväzok Rakúska zachovať neutralitu a nevstúpiť do žiadneho vojenského bloku, na čom trvali predovšetkým Sovieti.Rakúske médiá informovali vo štvrtok o blahoželaní ruského prezidenta Vladimira Putina prezidentovi i kancelárovi Rakúskej republiky, Alexandrovi Van der Bellenovi i Christianovi Kernovi.V jednom z listov, ktorého text zverejnila viedenská ambasáda Ruskej federácie sa podľa verejnoprávneho rakúskeho rozhlasu ORF píše, že si Rusko váži vzťahy s Rakúskom, ktoré sa opierajú o dobrú tradíciu priateľstva a vzájomného rešpektu. Ruský prezident v gratulácii vyjadril presvedčenie, že ďalší rozvoj konštruktívnej bilaterálnej spolupráce v politickej, obchodno-hospodárskej, kultúrnej a ďalších oblastiach je v súlade so záujmami národov oboch krajín, ako aj s duchom posilnenia stability a bezpečnosti na európskom kontinente.