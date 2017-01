Kerry navštívil vo Vietname miesto, kde ako vojak zabil človeka

Americký minister zahraničných vecí John Kerry, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 15. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí John Kerry navštívil dnes v delte rieky Mekong vo Vietname miesto, kde bol počas vietnamskej vojny v roku 1969 spolu so svojimi spolubojovníkmi prepadnutý a kde zabil príslušníka Vietkongu. Kerry sa zároveň stretol s jedným z vietnamských útočníkov.Kerry, bývalý poručík námorných síl USA, sa po 48 rokoch zvítal s Vo Ban Tamom, niekdajším členom týchto severovietnamských partizánskych oddielov. Bývalí nepriatelia si podali ruky a spomínali na vojnový incident. Kerry vyjadril radosť, že útok obaja prežili, informovala britská spravodajská stanica BBC.Kerry sa vtedy ako 26-ročný vojak plavil so svojimi druhmi v hliadkovacom člne po Mekongu. Čln však začala raketometom ostreľovať jednotka Vietkongu. Budúci šéf americkej diplomacie sa rozhodol vyliezť na breh a útočníkov prenasledovať, pričom zastrelil muža, ktorý obsluhoval odpaľovacie zariadenie.Kerry dostal pochvalu za záchranu svojej posádky a udelili mu medailu za statočnosť - Striebornú hviezdu americkej armády. Po svojom návrate do vlasti sa však z neho stal protivojnový aktivista.Kerry, ktorý ako minister navštívil Vietnam už trikrát predtým, sa dlhodobo zasadzuje za zlepšenie vzťahov medzi Washingtonom a Hanojom. Návšteva Vietnamu je jeho prvou zastávkou na jeho rozlúčkovej zahraničnej ceste v úrade.Následne sa presunie do Paríža, kde sa zúčastní na mierovej konferencii o Blízkom východe. Stretnutie je zamerané na zhodnotenie možnosti opätovného začatia rozhovorov medzi Izraelom a Palestínčanmi.Ďalšou zastávkou ministra bude Londýn, kde sa stretne so svojím britským náprotivkom Borisom Johnsonom, s ktorým bude viesť dialóg o situácii v Sýrii. Cestu zakončí na každoročnom Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.Kerry sa od ujatia funkcie v roku 2013 stal najscestovanejším americkým ministrom zahraničných vecí; dosiaľ služobne precestoval 2,3 milióna kilometrov, pričom navštívil 91 krajín.