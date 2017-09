Keysová skompletizovala americké semifinálové kvarteto na US Open

Americká tenistka Madison Keysová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Madison Keysová (15-USA) - Kaia Kanepiová (Est.) 6:3, 6:3

New York 7. septembra (TASR) - Semifinále ženskej dvojhry na tenisovom grandslame US Open bude čisto americkou záležitosťou. Po Sloane Stephensovej, Venus Williamsovej a CoCo Vandewegheovej postúpila medzi elitné kvarteto aj Madison Keysová, ktorá ako nasadená pätnástka zdolala Estónku Kaiu Kanepiovú 6:3, 6:3.Štyri Američanky boli naposledy v semifinále US Open v roku 1981, keď sa medzi najlepšiu štvoricu dostali Tracy Austinová, Martina Navratilová, Chris Evertová a Barbara Potterová.uviedla pre akreditované médiá Keysová, ktorá v semifinále nastúpi proti Vandewegheovej.