Kežmarok sa chce zaradiť k mestám, ktoré majú prívlastok inteligentné

Kežmarok 10. januára (TASR) – Mesto Kežmarok sa chce postupne v horizonte niekoľkých rokov stať Smart City, čiže inteligentným mestom. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák chce vybudovať moderné a dynamické mesto. Pôjde predovšetkým o zlepšenie života občanom s využitím najnovších technológií. TASR o tom informovala komunikačná manažérka mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová.Kežmarská radnica v pondelok 9. januára privítala skupinu expertov so skúsenosťami z českých inteligentných miest. Ich úlohou je pripraviť koncepciu smart riešenia.uviedol primátor. Podľa neho samospráva zaviedla jednotnú ekonomiku mesta, zateplila základné školy v jej pôsobnosti, rovnako vytvorila i strategický dokument Akčný plán okresu Kežmarok ešte v čase, keď neniesla prívlastok inteligentného mesta.vysvetlil člen expertnej skupiny a zároveň dekan Dopravnej fakulty Českého vysokého učení technického v Prahe Miroslav Svítek s tým, že Kežmarku poskytli pohľad z vonku spojený so skúsenosťami. Finálny návrh inteligentného Kežmarku by mala skupina expertov prezentovať radnici približne o dva mesiace.Myšlienku inteligentného mesta už niekoľko rokov využívajú európske metropoly ako Viedeň, Barcelona či Praha. V susednom Česku majú väčšie skúsenosti. Koncept inteligentných riešení je zavedený v českom Písku, Žďári nad Sázavou či Ústí nad Labem.