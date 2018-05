Kežmarský a Spišský hrad slávnostne otvoria letnú turistickú sezónu

Spišský hrad (v pozadí). Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišské Podhradie/Kežmarok 3. mája (TASR) – Ďalšie dva hrady na Spiši cez víkend slávnostne otvoria svoje brány pred letnou turistickou sezónou. Na Spišskom hrade sa môžu návštevníci v sobotu 5. mája tešiť na rinčanie zbraní, salvy z diel, ladné pohyby tanečníc, ochutnávky v hradnej kuchyni či krik kata ozývajúci sa z hradnej mučiarne. TASR o tom informovala Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči.priblížila Uharčeková Pavúková. Svoje príbehy a legendy, spojené s históriou Spišského hradu zároveň predstavia unikátne mramorové živé sochy. Počas dňa si budú môcť návštevníci urobiť aj svoj vlastný originálny hradný hrnček.doplnila Uharčeková Pavúková s tým, že od 1. mája je Spišský hrad otvorený denne od 9. do 19. hodiny s posledným vstupom o 18. hodine. Zároveň upozornila, že pre vysokú koncentráciu návštevníkov, ktorá prispieva k nezvratnej devastácii pôvodného stredovekého schodiska a kamenných prvkov na hradnej veži, bude od mája do septembra 2018 hradná veža počas prvých nedieľ v mesiaci pre návštevníkov z technických príčin zatvorená. Súčasťou letného programu bude na Spišskom hrade 19. mája tajomná noc múzeí so živými sochami, od 5. do 15. júna je pre školské skupiny pripravené Hradohranie a 4. augusta sa môžu návštevníci tešiť na medzinárodný kultúrny festival súHRADnice. Vlani prešlo bránami Spišského hradu takmer 212.600 návštevníkov.Okrem Spišského hradu slávnostne otvára v nedeľu svoje brány aj ten kežmarský. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintuľová pre TASR uviedla, že počas otvorenia sa budú môcť návštevníci voľne pohybovať po hrade.upozornila. Jednou z hlavných noviniek pred letnou sezónou je nová maketa hradu z obdobia renesancie. Vo vstupnej hale sú zároveň umiestnené ručne maľované erby všetkých majiteľov hradu.doplnila Cintuľová.V súčasnosti finišuje v Kežmarku rekonštrukcia hradu, momentálne prebiehajú reštaurátorské práce na portáloch na štvorhrannej veži a následne sa budú robiť sanačné omietky na hladomorni, štvorhrannej veži a spojovacích traktoch.konštatovala riaditeľka s tým, že počas sezóny sa môžu návštevníci tešiť aj na tradičné rozprávky na hrade, divadelné predstavenia a koncerty na nádvorí a napríklad 16. mája je pripravené podujatie Noc literatúry.