Kežmarský zimný štadión zatiaľ nepostavili, dôvodov je viacero

Kežmarok 3. februára (TASR) – Práce na zimnom štadióne v Kežmarku by sa mali začať v tomto roku. Ako uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák, projektová dokumentácia na vytvorenie multifunkčnej haly je hotová, v nasledujúcich dňoch by sa mala spustiť súťaž na dodávateľa prác. Oproti pôvodným plánom budú pozmenené aj rozmery ľadovej plochy, a to z pôvodných 27 krát 60 metrov na 26 krát 61 metrov, čím nadobudnú charakter plochy typickej pre kanadsko-americký štýl hokeja.Hoci kežmarský primátor avizoval ešte vo februári 2016 po výjazdovom rokovaní vlády v Kežmarku, že zimný štadión bude stáť do roka a do dňa, nestalo sa tak.vysvetlil primátor. Ako uviedol Ferenčák, ďalším dôvodom omeškania je aj zmena zámeru stavby. Po novom nepôjde čisto iba o zimný štadión, ale vznikne multifunkčná športová hala. Slúžiť bude nielen na športové podujatia, ale i na kultúrne udalosti či na organizovanie koncertov.vysvetlil primátor. Zimný štadión bude zároveň vybudovaný aj ako nízkoenergetický.uzavrel primátor.Štadión ostal rozostavaný a nefunkčný po neúspešnej Zimnej deaflympiáde 2011 vo Vysokých Tatrách. Samospráva Kežmarku na jeho dobudovanie nemala v minulosti potrebné financie. Radnica na tento účel získala vo februári 2016 počas výjazdového rokovania vlády v Kežmarku príspevok vo výške jedného milióna eur. Ďalší takmer milión eur použije mesto z vlastného rozpočtu. Na tento zámer ešte v apríli 2015 zriadila samospráva aj dobrovoľnú zbierku. Podľa aktuálnych informácií zverejnených na internetovej stránke mesta sa podarilo vyzbierať zatiaľ 1924 eur.