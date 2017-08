Khedira kritizuje prestupové megačiastky. Je to šialenstvo

Futbalista Juventusu Turín Sami Khedira Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Sami Khedira sa vyjadril kriticky k výške prestupových súm, ktoré vynaložili niektoré kluby počas letného obdobia.Všetko odštartoval rekordný odchod brazílskeho útočníka Neymara z FC Barcelona, do Paríža St. Germain odišiel za 222 miliónov eur. Katalánci nedávno angažovali Francúza Ousmaneho Dembélého z Borussie Dortmund, ten prišiel na Camp Nou za 105 miliónov eur. Blízko k spečateniu je aj prestup 18-ročného francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého, z AS Monaco do PSG by mal zamieriť za 155 miliónov eur.uviedol hráč Juventusu Turín pre nemecký denník Bild.Podľa Khediru je okrem množstva vynaložených peňažných prostriedkov problémom aj fakt, že kluby obchádzajú pravidlá finančnej fair-play napríklad sponzorskými či súkromnými zmluvami. Tréner nemeckej reprezentácie Joachim Löw sa vyjadril, že prestupové sumy sa v budúcnosti ešte budú zvyšovať. Informovala agentúra DPA.