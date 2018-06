Khedira varuje: Treba zmeniť prístup

Na archívnej snímke vľavo Sami Khedira. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

F-skupina, 2. kolo:



Nemecko - Švédsko, sobota 23. júna, 20.00 SELČ, Soči (Olympijský štadión Fišt)



hlavný rozhodca: Marciniak (Poľ.)



predpokladané zostavy:



Nemecko: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Hector - Kroos, Khedira (Gündogan) - Müller, Özil, Reus - Werner



Švédsko: Olsen - Augustinsson, Granqvist, Jansson (Lindelöf), Lustig - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen



Tabuľka F-skupiny:



1. Švédsko 1 1 0 0 1:0 3



Mexiko 1 1 0 0 1:0 3

--------------------------------

3. Nemecko 1 0 0 1 0:1 0



Kór. rep. 1 0 0 1 0:1 0

Soči 23. júna (TASR) - Nemeckí futbalisti chcú v druhom zápase na MS proti Švédsku odčiniť zaváhanie z úvodného stretnutia, v ktorom nečakane podľahli Mexiku 0:1 a postarali sa o zatiaľ najväčšie prekvapenie turnaja. Prípadná prehra v sobotňajšom dueli v Soči (20.00 SELČ) by pre úradujúcich šampiónov znamenala takmer istý koniec na šampionáte. Na jeho potvrdenie by stačila výhra alebo remíza Mexika v ďalšom stretnutí dňa s Kórejskou republikou.Po zaváhaní s Mexikom sa z kabíny začali ozývať hlasy, že za prekvapením nebola zlá taktika, alebo zostava, ale postoj a nastavenie hráčov k zápasu. Kritikou nešetril najmä skúsený stredopoliar Sami Khedira.povedal na predzápasovej tlačovej konferencii.Viacero nemeckých médií pritom označilo práve stredopoliara Juventusu ako jedného z hráčov, ktorých by mal tréner Joachim Löw vymeniť. Ako informuje agentúra dpa, namiesto Khediru by mohol nastúpiť Ilkay Gündogan a namiesto Mesuta Özila Marco Reus.uviedol Reus.uviedol.Švédi sa spoliehajú najmä na perfektnú defenzívu, disciplínu, štandardné situácie a efektivitu v koncovke. Vďaka nim postúpili z ťažkej kvalifikačnej skupiny, v ktorej predstihli Holandsko a v baráži vyradili Talianov.uviedol útočník Thomas Müller.Severania vyhrali svoj úvodný duel gólom obrancu Andreasa Granqvista z jedenástky, pričom svojho súpera nepustili k strele na bránku.zdôraznil Granqvist.povedal obranca Ludwig Augustinsson pre fifa.com.Bude to už piaty vzájomný zápas Nemecka a Švédska na finálových turnajoch MS, pričom úspešnejší je výber "Nationalelf" s tromi víťazstvami a jednou prehrou.Duel na Olympijskom štadióne Fišt v Soči má výkop v sobotu o 20.00 SELČ a ako hlavný rozhodca ho povedie Poliak Szymon Marciniak. V priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke.